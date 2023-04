Tra evergreen da riscoprire e must have da acquistare, ecco l’armadio perfetto spring edition tra tendenze e sostenibilità

Look a strati o look layering è la parola chiave dei nostri outfit primaverili, quando la temperatura si sta scaldando ma con una certa parsimonia che rende ancora indispensabile munirsi di un blazer o di una felpa da tirare fuori al momento giusto. Al di là di questi già citati pezzi must have – consolidati evergreen anche nelle ultime tendenze – all’appello degli essenziali di primavera rispondono altri cinque capi, dal top al bottom, che ci permetteranno di creare infiniti look a strati, spaziando dall’elegante al casual sempre sotto il segno di comfy e rilassatezza. Si tratta di outfit che la maggior parte di noi scoprirà già di avere in armadio e che mixati tra loro basteranno a confezionare look di tendenza senza dover spendere nulla: una scelta trendy e sostenibile!

Tendenze moda primavera 2023: la camicia maschile e la maglia girocollo

Da rubare all’armadio di papà, fratelli, partner, la camicia maschile in popeline vive una stagione felicissima: piace alle più alte ma anche alle petit che possono personalizzarla anche in versione dress con una cintura in vita che slancia la silhouette.

Il risultato è la certezza di avere nell’armadio un pezzo che permette di creare infiniti look a strati: da portare aperta con un top crop e un paio di jeans, oppure chiusa con un cardigan e un paio di leggings, con le slingback o con un paio di sneakers. O ancora chiusa con su un maglioncino, che può andare anche sotto con un paio di hot pants o minigonna che si lascia intravedere. Le combinazioni sono davvero molteplici. Un capo chiave e intelligente! Occhio anche alla sua versione crop pensata soprattutto per le petit girls.

– Altro capo chiave che non manca mai ogni anno all’interno delle collezioni dei brand è la maglia girocollo: generalmente in cotone o in maglia la si può indossare sotto una camicia maschile ma anche abbinata ad un gilet o ad un cardigan crop. Nel minimal look è la complice perfetta degli office look da completare con un trench.

Pantaloni classici e minigonna: i due bottom versatili del look primaverile

Avete presente quei pantaloni dritti ed eleganti lunghi fin su o poco dopo la caviglia che completano quel tailleur che non indossate da tempo? Inseguite le ultime tendenze dell’alta moda e tornate a rivisitare o scomporre i pezzi di questo completo femminile evergreen, partendo proprio dai pantaloni classici a cui dare nuova vita. Con un paio di mocassini a punta o grunge con le suole platform, questo modello viene sdrammatizzato e diventa sporty chic, qualunque sia la sua texture.

– E poi c’è lei. Impossibile immaginare un mondo senza e un’assenza nel nostro armadio: la minigonna, complice del revival lanciato da Miu Miu, domina la scena. A pieghe, semplice ma inseparabile dalla cintura sia nei modelli a vita bassa o a vita alta, è uno di quei capi che come direbbe Marie Kondo è capace di infonderci una gioia incredibile: sexy, collegiale, rigorosa, ama cambiare e mettersi in gioco.

