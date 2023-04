Dividono il pubblico, conquistano gli stilisti: i sandali pelosi si indossano anche quest’estate, comodi e frou frou

Certi look e accessori non metteranno mai d’accordo, ma nonostante ciò ciclicamente ritornano: è il caso del binomio ciabatte e calzini o delle ugly shoes come le Birkenstock, a cui si aggiungono anche i sandali pelosi, che dopo aver dominato la stagione invernale sono pronti a replicarsi anche in quest’estate 2023. Li vedremo così abbinati ai nostri look in denim, sugli slip dress dalle texture lucenti ma persino sui pantaloni cargo dal taglio più eleganti, perché anche se dividono le tendenze lanciate dalle grandi maison in passerella ce li faranno amare gradualmente, da quelli flat completamente fur a quelli che aggiungono dettagli in piuma su modelli intrecciati e a fascia, dalle zeppe ai décolleté.

Sandali con piume, tendenza 2023: un modello che diventa senza stagione

ll motivo per cui i sandali fur hanno conquistato il cuore degli stilisti, da Gucci a Bottega Veneta che li hanno proposti anche per la stagione invernale, è la loro versatilità che oltrepassa le stagioni. In effetti questo modello può essere indossato con un paio di collant o calzini anche in inverno, mentre d’estate la ricerca di tessuti eco-sostenibili e termoregolatori rende possibile indossare anche modelli teddy dove le piume ricoprono l’intera scarpa e l’effetto fur non è solo un dettaglio.

In alcuni modelli quest’effetto viene persino mimato da frange in pelle: è la proposta alternativa di Bottega Veneta che reinterpreta il modello peloso in una decorazione appariscente ed eccentrica ma allo stesso tempo ricercata. Strettamente legato ai look teddy, anche Jacquemus propone la sua versione, dove le piume sono integrate alla suola ed emergono donando un effetto dinamico e vaporoso al modello. A non lasciare alcun dubbio che la maison francese ne esalti la tendenza estiva è il color lime delle piume e l’accostamento alla sua linea in rafia, texture estiva per eccellenza.

Come indossare le calzature pelose d’estate: in città ma anche in spiaggia

C’è chi li trova appariscenti, eccentrici e persino di cattivo gusto, ma siamo certi che in tanti cederanno alla tentazione quest’estate di scegliere anche solo i modelli più soft, dove la piuma è un complemento dall’effetto vedo e non vedo.

– Trattandosi ad ogni modo di un sandalo particolare, per indossarlo tutti i giorni basta smorzarne l’effetto puntando su un look minimal ma in armonia con la sua cifra stilistica chic, il denim ad esempio può essere un complice perfetto.

– Amatissimi quest’anno sono ancora una volta i modelli flat, di cui si ama la comodità al pari di una ciabatta da camera: non mancano in questo caso anche le versioni beachwear che ci permettono di indossare questo modello anche con un look squisitamente da spiaggia.

Riproduzione riservata © 2023 - DG