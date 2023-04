In primavera un morbido e comfy outfit in maglia? Il knitwear tra le tendenze di stagione punta su tessuti green come cotone, lino e viscosa

Basta aver osservato molto attentamente le collezioni d’alta moda che hanno sfilato sulla passerella primavera/estate 2023 per capire che non c’è nulla di più confortevole e furbo di arricchire il nostro guardaroba di outfit in maglia. Avvolgenti, comfy, sensuali, le tendenze riscoprono la bellezza e il fascino del knitwear anche in declinazione primaverile, quando tessuti come cashmere e lana lasciano spazio a cotone, viscosa, lino, per citarne alcuni, che si fanno amare non solo per la loro leggerezza ma anche perché si tratta dei più green in circolazione. Un investimento quindi per il nostro look ma anche per il pianeta!

Tendenze knitwear primavera/estate 2023 in passerella: Bottega Veneta, Etro, Alberta Ferretti

Non solo d’inverno, il knitwear è pronto a farci compagnia anche in primavera: un accessorio, una maglia, uno scaldacuore, un abito maglia da indossare con un paio di leggings e degli stivali boho, texture leggere e intrecciate per raccontare la leggerezza della primavera.

– Se però le temperature non sono ancora clementi, un maglione di lana da indossare da solo può essere un must have da riciclare anche all’inizio della bella stagione: l’ispirazione arriva da Bottega Veneta, che abbina un maglione rigato beige ad una vivace gonna impermeabile in lilla. Un paio di décolleté o Mary Jane ed abbiamo così un look da sera disinvolto e chic.

– E se l’abito in maglia fosse l’essenza delle fresche sere d’estate? Che sia allora vibrante, un po’ boho, vitaminico come il modello proposto da Etro in versione chemisier, lungo e delicato, la cui anima wilde si esalta con un paio di sabot in legno con dei texani.

– Sensualità, drappeggio, la tendenza knitwear si modella sul corpo ed esalta la silhouette: Alberta Ferretti ci mostra la sua cifra più sexy, rivelando come includere un abito in viscosa possa essere un passeparteout dalle mille occasioni come ci rivelano le tendenze di stagione. Basta un gioiello scintillante per renderlo elegante con dettagli minimal.

Come abbinare gli outfit a maglia: look street, glamour, casual

E se vi dicessimo che la tendenza knitwear ci salverà dalle indecisioni climatiche per ogni occasione? Vi daremmo un motivo in più per non chiudere completamente i cardigan nei cassetti ma anche per aggiornare o includere maglie, crop top e giacche in maglia nel vostro guardaroba.

– Tra i look più casual della stagione come non affidarsi ciecamente alla combo jeans+cardigan lungo e sneakers, perfetto per una disinvolta giornata in ufficio o per un aperitivo al volo per distendersi dopo una giornata impegnativa. Multicolor, basic o magari entrambi per spaziare da look energici ai minimal.

Abito lungo avvolgente, comodo, magari da valorizzare con una cintura ai fianchi: se il look glamour da sera può far rima con comfytudine tanto meglio e a ricordarcelo è la modella e attrice francese Tina Kunakey – il suo feed Instagram non nasconde l’amore per gli outfit in maglia – che in un abito bianco in viscosa esalta la silhouette, indossando un paio di collant e sandali nell’attesa dell’estate.

– Crop top con manicotti, magliette sottili e trasparenti da indossare con top abbinate ai pantaloni cargo: la tendenza knitwear trova spazio anche nello street style che si ispira agli anni ’90 ripescando maglie sottili e avvolgenti che giocano con forme e volumi di pantaloni ampi e dinamici con tasconi.

Riproduzione riservata © 2023 - DG