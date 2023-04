C’è chi sceglie un trucco evidente e chi invece punta su un make up quasi invisibile, ma qual è il make up perfetto per chi indossa gli occhiali da vista?

Oggi indossare gli occhiali da vista fa così tendenza che molti ne acquistano persino paia non graduati pur di trasformarli in un accessorio fashion, ma chi li indossa per davvero all’inizio non sempre riesce a conviverci subito bene. Ad esempio, il primo dubbio che si palesa immediatamente è: come truccarsi? C’è bisogno di un make up molto vistoso oppure di un trucco semplice perché non appesantisca il focus del nostro sguardo? Tante le proposte di look ispirate dalle celebrity, ma anche i consigli preziosi dei make up artist perché come ben sappiamo ogni viso è unico!

Occhiali da vista e make up, istruzioni per l’uso: come truccarsi al meglio

Forma del viso, degli occhi ma anche tipologia di occhiali: sono tanti i fattori di cui tenere conto per realizzare un perfetto make up in armonia con i nostri occhiali da vista. Montatura e lenti creano in ogni caso ombre nella zona circostante gli occhi: vien da sé quindi che il make up ad hoc può aiutarci a limitare questo effetto. Il make up artist Troy Surratt infatti sottolinea l’importanza del correttore in ogni caso, sia che si tratti di un trucco nude o più sofisticato, preferibile che sia liquido e molto leggero.

Altro must have di un buon make up anche con gli occhiali da vista resta sempre il mascara, che sia di buona qualità per evitare i grumi, assolutamente da evitare perché le lenti potrebbero enfatizzarli. Preferibile sia delicata anche la nuance degli ombretti, dall’oro rosa a champagne che riflettono la luce e concentrano l’attenzione sugli occhi in maniera discreta ed elegante.

Convince gli esperti del settore anche una sottile linea lungo le ciglia, meglio se marrone, grigia o bronzo, perché il nero donerebbe un effetto troppo marcato. Via libera poi ad un rossetto evidente se avete scelto un make up molto leggero per la zona occhi, preferibile invece un lip gloss se il focus è tutto sugli occhi. L’equilibrio è sempre la scelta vincente per stupire senza troppi fuochi d’artificio.

Da Chiara Ferragni a Gwyneth Paltrow: I look make up a cui inspirarsi per chi indossa gli occhi da vista

C’è chi sotto gli occhiali niente e chi invece sotto gli occhiali ricerca un make up in armonia con montatura e lenti: da Demi Moore a Gwyneth Paltrow, le star di Hollywood sembrano preferire un make up quasi invisibile, più che nude, e in alcuni casi persino nulla. Gwyneth Paltrow ad esempio indossa gli occhiali senza trucco se non un filo di mascara, lasciando che sia la montatura animalier ad incorniciare e valorizzare i suoi occhi chiari.

Non è dello stesso avviso lo stile proposto da Chiara Ferragni Brand. L’imprenditrice digitale non indossa gli occhiali ma di recente ha lanciato una linea di occhiali da vista e per l’occasione ha mostrato nella campagna come scegliere un make up perfetto: due le proposte, un make up semplice focalizzato su ciglia in vista grazie ad un mascara voluminoso e un altro più ricercato che osa anche con un ombretto marrone. La tendenza in ogni caso è quella di preferire sempre colori nude o di terra.

