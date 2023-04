Il top a costine bianco di Hailey Bieber, il look cargo di Camilla Cabello, al Coachella 2023 suonano le tendenze dell’estate

Sulla nostra penisola un clima favorevole più vicino alla stagione estiva tarda ad arrivare, così il primo weekend di Coachella che si è tenuto dal 14 al 16 Aprile ci ha regalato musica live anche a distanza e una valanga di look dal sapore estivo sul feed Instagram delle celeb protagoniste. Anche quest’anno le tendenze viaggiano come sempre sulle frequenze del boho, ma anche la cifra street style si difende molto bene, con protagonista indiscusso il denim: da Hailey Bieber a Camilla Cabello, dalle Black Pink a Rosalìa, ripassiamo i look più belli che ci fanno già pensare ai nostri outfit estivi.

Dal Coachella 2023 ode al denim: total look, jeans, vestiti, I look più belli

Le collezioni primavera/estate 2023 in passerella e nel fast fashion non ci avevano lasciato dubbi e se qualcuno ancora non ne fosse convinto, ci ha pensato il Coachella a dirci chiaramente che alle porte della primavera ameremo indossare il jeans che non tramonta mai, ma anche abiti e total look in denim.

– Partendo proprio dai pantaloni in denim, ci regala lezioni di stile Hailey Bieber che quest’anno alla canotta bianca a costine preferisce la versione top crop con bretelle sottili, una felpa nera con cappuccio per la frescura della sera e una body chain da indossare sotto il top. Protagonista il jeans a vita bassa dal lavaggio medio scuro, da impreziosire con una cintura nera.

– Dal classico al contemporaneo, il jeans cargo ruberà la scena ai pantaloni estivi del nostro armadio: Camilla Cabello lo indossa in un modello a vita alta con tasconi, abbinato ad un paio di sneakers bianche e un corsetto bianco che diventa incredibilmente sportivo. Un look che vibra di anni 2000. E se volete spingervi oltre il must have indiscusso e il mini dress senza spalline in denim indossato da Emma Chamberlain, un look il suo completato da marsupio e scarpette basse assolutamente da replicare.

Black Pink, Rosalìa, Kylie Jenner: gli altri inspo look

Sul palco i nomi più attesi sul palco sono stati quello delle Black Pink, primo gruppo K-Pop a debuttare sul palcoscenico del Coachella e di Rosalìa, ai vertici delle classifiche mondiale da un bel po’ di tempo. Per il debutto il gruppo femminile coreano sceglie un look wilde glam: cut out, strappi, tagli asimmetrici caratterizzano un total look in black composto da top, bodysuit, maglie sottili e see through impreziosite da strass, applicazioni, bijou e accessori metallizzati.

– Look futuristico ma dal retrogusto boho è quello di Rosalìa, che abbina ad un pantalone in pelle in stile motorcycle un top bra in pelle e una romantica e leggera chemisier senza bottoni in rosa. Il colpo d’occhio è tutto luglio occhiali a mascherina, maxi, che ci suggeriscono già una prossima tendenza sunglasses.

Sullo stesso stile di Rosalìa nel ripasso dei look più cool del Coachella non possiamo non passere per il futuristico street look di Kylie Jenner. Anche lei sceglie maxi occhiali a mascherina ma dalla montatura in bianco, pencil skirt in denim con ampio spacco sul davanti, maxi chiodo di pelle bianco e una canotta see through che mostra il reggiseno: sintesi perfetta delle tendenze avvistate sulle passerelle estive.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG