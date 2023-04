Impreziositi di strass o glitter, con applicazioni e coloratissimo, il mollettone è protagonista delle tendenze accessori per capelli 2023

Spesso declassato ad accessorio da indossare solo in casa, il mollettone continua la sua rivincita. Già lo scorso anno ad Agosto Chiara Ferragni ci fece innamorare perdutamente dei modelli di Leontine vintage, adesso invece è la sorella Valentina che ci lancia un quesito: perché aspettare l’estate quando già normalmente in casa indossiamo questo accessorio per capelli tutto l’anno? Detto fatto, tra le tendenze per capelli della primavera/estate 2023, il mollettone spunta nel look primaverile di Valentina Ferragni su un look casual, mostrando di convivere benissimo con un paio di jeans e un trench in panno. Un’evidenza che sconvolge tutte le nostre certezze: il mollettone si indossa anche fuori casa.

Il mollettone, per acconciature veloci e ordinate

Ma come ha fatto il mollettone a varcare le porte delle case per diventare l’accessorio per capelli più desiderato per impreziosire le acconciature già da questa primavera? La comfy mania, trend nato in pandemia ma che non ci ha più abbandonate, dall’abbigliamento ha raggiunto anche l’hair care: difficile resistere ad un accessorio che in un colpo solo ti permette di realizzare un semi raccolto, un raccolto, uno chignon e persino una coda di cavallo.

A conferma di quanto il mollettone sia già amato tra le tendenze accessori per capelli è la presenza dell’#mollettoneisback su Instagram, che conferma il suo statuto di must have. Come per il ritorno della moda Y2K, anche in questo caso c’è lo zampino delle celeb, perché oltre a Chiara e Valentina Ferragni, anche modelle come Kaia Gerber, Bella e Gigi Hadid hanno scelto il pratico mollettone per un’acconciatura più ordinata e pratica, da poter realizzare in qualsiasi momento della giornata perché si porta anche facilmente in borsa.

Mollettone 2.0: i nuovi modelli in strass, glitter, texturizzati

Ci sono i classici e minimal, quelli neri e marroni che conosciamo da sempre, ma se quelli fa comodo averli perché si mimetizzano anche fra i capelli, per realizzare acconciature speciali e particolari sarà difficile non innamorarsi dei nuovi modelli in tendenza quest’anno. Leontine Vintage, che ha fatto del mollettone il suo pezzo forte, propone i nuovissimi modelli con le scritte realizzate in strass o a colori: possiamo far realizzare il nostro nome oppure un aggettivo che ci identifica.

– I modelli in ferro, impreziositi di pietre preziose o perle, sono quei modelli da riservare anche ad occasioni più formali: il loro design raffinato e delicato può completare un semi raccolto o avvolgere uno chignon avendo un’ampia apertura.

– Hai bisogno di un modello minimal ma che doni colore e vivacità ai capelli, da mettere in borsa e tirare fuori anche quando sei fuori casa? I modelli colorati e dalle forme poligonali sono molto comodi, abbastanza grandi da poter anche realizzare una coda di cavallo pratica e al volo. In questo caso meglio puntare su colori mat e basic, facilmente abbinabili a qualsiasi look.

Riproduzione riservata © 2023 - DG