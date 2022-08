Capelli fuori posto e caldo? Il mollettone sarà il nostro salva look, accessorio must have da indossare in vacanza e in città

Passate in rassegna le acconciature anti-caldo, dalla coda di cavallo e le treccine fino all’indispensabile ed evergreen chignon, abbiamo bisogno di concentrarci su quegli accessori per capelli pret a porter da tirare fuori nel momento del bisogno, perché soprattutto quest’anno il caldo non ci da tregua per niente. E oltre agli elastici da portare al polso e poter mettere al volo per realizzare dei comodissimi chignon, l’accessorio dell’estate che urge rivalutare ma che in realtà conosciamo da sempre, è il mollettone. Grazie a Chiara Ferragni che l’ha sfoggiato e abbinato di recente, siamo pronte curiosare tra i nostri mollettoni e sfoggiarli sui nostro look estivi.

Mollettone per capelli grande, con fiori, strass: i modelli dell’estate 2022 di Leontinevintage

Generalmente il mollettone è sempre stato il nostro accessorio preferito per tenere i capelli in ordine a casa ma quest’estate come ci ha mostrato Chiara Ferragni, possiamo indossare questo accessorio per impreziosire anche un look elegante. Il segreto è scegliere il modello giusto: dai più semplici colorati a quelli più sofisticati. Il modello indossato dalla Ferry ad esempio è un classico nero a farfalla ma impreziosito da strass multicolor.

Preziosi, speciali ed unici sono i mollettoni di Leontinevintage, che hanno un costo di 35 euro ma si tratta di modelli davvero particolari, realizzati con design floreali, marini, persino a forma di conchiglia e decorati con strass. Inoltre si tratta di realizzazione plastic free, sostenibili perché realizzati in acetato di cellulosa, un derivato di piante da frutta, biodegradabile e resistente.

Come indossare il mollettone per capelli e come abbinarlo

La prospettiva giusta è non solo mare. Basti pensare che Chiara Ferragni ha magnificamente abbinato ad un casual look con shorts nero e top bianco cut out, dall’allure glam, un mollettone nero dal design semplice ma prezioso. Il segreto quindi per abbinare bene il mollettone ai nostri look è puntare su modelli particolari e lasciarci ispirare dal mood del nostro outfit.

Ad esempio su un maxi dress floreale possiamo scegliere un mollettone a tema floreale e con un colore che richiami la nuance del nostro abito: con un solo ciuffo raccolto, avremo ottenuto un look molto romantico e che ci permette anche di stare fresche senza ricorrere sempre ad uno chignon.

E se non lo indossassimo solo nei capelli? Curiosando su Instagram, c’è chi decide di appuntare il mollettone agli shorts di jeans, così da poterlo eventualmente indossare all’occorrenza oppure trasformandolo nel complemento di un vestito scegliendo i colori giusti. In ogni caso #mollettoneisback è l’hastag lanciato su Instagram per raccontare questa tendenza di ritorno.

