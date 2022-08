Designer di origini francesi, Hedi Slimane ha ereditato la passione per la moda dalla madre, sarta di origini italiane.

Per metà tunisino e per metà italiano, Hedi Slimane è una delle personalità più eclettiche del mondo della moda. Dopo la formazione in giornalismo, si avvicina quasi casualmente al mondo della moda diventando in breve tempo uno dei nomi più accreditati. A soli 27 anni diventa designer di punta e direttore artistico di Yves Saint Laurent per il marchio Rive Gauche.

La biografia di Hedi Slimane

Nato sotto il segno del Cancro il 5 luglio del 1968 a Parigi, Hedi Slimane è figlio di un impiegato bancario tunisino e di una sarta di origini italiane.

Laureatosi prima in giornalismo e poi in storia dell’arte presso l’École des arts du Louvre, ha iniziato a lavorare come art director freelance per redazioni che si occupavano di moda.

E, proprio dietro le quinte di una sfilata, è avvenuto l’incontro che gli ha cambiato la vita: Hedi Slimane viene notato da Jean-Jacques Picart e presentato ai dirigenti della multinazionale Louis Vuitton Moet Hennessey. Qui ottiene il primo lavoro per il reparto accessori.

La carriera di Hedi Slimane

L’ascesa nel mondo della moda, quindi, prosegue quando, a soli 27 anni, diventa il pupillo di Pierre Bergé, che gli affida l’incarico di designer di punta della linea pour homme e direttore artistico di Yves Saint Laurent.

Nel 1999, poi, dopo la separazione da YSL, lo stilista approda nella casa di moda di Christian Dior, dove vi resta fino al 2006 con la fine del contratto.

E, proprio nel corso di questo sodalizio con la casa di moda francese, Slimane veste personalità del calibro di David Bowie – per cui ha realizzato gli abiti per il tour – e Brad Pitt – che lo sceglie come stilista per le nozze con Jennifer Aniston.

Nel 2012, poi, Hedi Slimane torna a lavorare per Yves Saint Laurent diventando direttore creativo delle linee maschili e femminili. Dopo quattro anni abbandona l’incarico per assumere lo stesso ruolo nella casa di moda Celine.

La vita privata di Hedi Slimane

Famosissimo a livello internazionale per le sue creazioni nel mondo della moda, Hedi Slimane ha sempre tenuto molto riservata la sfera privata.

Ignoti i suoi amori e i guadagni fatturati grazie al lavoro per importanti case di moda, lo stilista di origini francesi pare avere – oltre alla passione per la moda – anche quella per l’arte, il design, la musica e la fotografia tanto che il suo profilo Instagram è ricco di scatti realizzato proprio da lui.

4 curiosità su Hedi Slimane

-Ha disegnato e fatto produrre mobili in edizione limitata

-È stato autore nel 1999 di una installazione per la fondazione Pitti

-Nel 2005 pubblica il libro London Birth of a Cult, incentrato sulla vita della rock star britannica Pete Doherty

-Ha vestito band come The Libertines, Daft Punk, Franz Ferdinand, The Kills, Mick Jagger, Beck e Jack White.

