Le tendenze hair di quest’estate propongono acconciature comode e anticaldo, belle da guardare e pratiche. Così come piacciono alle celeb

Quanto siete disposte a mettere in gioco i vostri capelli lunghi, sperimentare e divertirvi seguendo le ultime tendenze? Perché quest’anno il trend imperante su Instagram di influencer e celeb che hanno i capelli è uno solo: mixare comodità, trendytudine e rapidità per individuare l’acconciatura perfetta che possa difenderci dalle alte temperature da impreziosire con fermagli e accessori, si oscilla tra un look ora wilde ora chic.

Tendenze capelli estate 2022: un classico da rivisitare, la coda di cavallo secondo Chiara Ferragni

Ci accompagna da sempre: non appena la lunghezza dei nostri capelli giunge alle spalle, la prima acconciatura pratica e comoda a cui pensiamo, quella che possiamo fare al volo semplicemente portandoci un elastico dietro è la coda di cavallo. E chi se non lei poteva fare a gara con lo chignon quest’estate?

A darcene prova è sempre lei, Chiara Ferragni, anticipatrice seriale di trend e dichiaratamente fan degli chignon, dai più sofisticati a quelli realizzati al volo. Ma la Ferry l’abbiamo avvistata anche con la coda di cavallo, in due versioni che ci piacciono davvero tanto: la classica a mezza altezza ma dall’effetto ondulato, che possiamo realizzare dopo aver movimentato con un ferro la nostra chioma. In alternativa c’è una ancora più basic che possiamo realizzare: bassa da raccogliere con un molettone e dall’effetto frisee, che si torna di tendenza proprio grazie all’influenzar quest’estate.

Facile, veloce e wilde: il raccolto spettinato da top model

Vi sarà capitato diverse volte di guardare le top model fuori dalle passerelle: casual, disimpegnate, il loro look piace per la semplicità con cui riescono a mixare capi di tendenza in un colpo solo, quasi a voler mettere da parte fuori dal lavoro la lunga preparazione che richiede il loro lavoro. E tra le acconciature che vediamo scegliere di più c’è il raccolto spettinato, una tendenza che possiamo rubare per quest’estate 2022, avvistata a Bella Hadid, che ha lasciato anche cadere qualche ciocca puntando su un raccolto basso, ma ci ricorda anche i look della Kate Moss degli anni ’90.

Basso o alto possiamo anche decorare il nostro raccolto spettinato attingendo a qualche accessorio direttamente dall’archivio hair più trendy degli anni 2000: strass, glitter, fermagli, applicazioni a forma di stella o emoticon, per rendere il tutto ancora più colorato e pop, perfetto anche per un party estivo. Tra le tendenze di quest’anno non mancano anche foulard o una treccia intorno al raccolto per donare un tocco più romantico.

