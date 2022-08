Le spose dell’estate 2022 non hanno dubbi: sull’altare sognano scarpe da sposa gioiello e con strass, minimal sì ma scintillanti

Impreziosire il proprio summer look con strass, glitter, gioielli per il corpo è una tendenza scintillante tornata in auge dall’archivio degli anni 2000 e che delinea l’estetica Y2K mescolata ad un tocco contemporaneo. Con parsimonia e gradualmente questa tendenza al luccichio è arrivata anche nel look wedding pur se con un certo bon ton e un’attenzione accurata a non esagerare. La sposa però è assoluta protagonista ed è giusto che si conceda anche qualche tocco audace, possibile sicuramente nella scelta di fermagli che possano illuminare i capelli ma anche nelle scarpe da sposa: la tendenza di quest’anno infatti le predilige gioiello.

Scarpe da sposa 2022: i modelli trendy gioiello a cui ispirarsi

Complice forse anche le scarpe “in cristallo” scelte da Britney Spears per le sue nozze in un total look firmato Versace da capo a piedi, le spose di quest’anno hanno deciso di osare di più nella scelta delle calzature da indossare in uno dei giorni più belli di sempre.

– Il modello bianco panna o rosato in raso sembra infatti un iconico ricordo e le scarpette trasparenti ricoperte di cristalli d’argento scelte da Britney hanno confermato che le spose possono osare con le scarpe o anche sandali gioiello. In alternativa al décolléte sono particolarmente trendy i modelli in pvc trasparenti, impreziositi da brillanti e dettagli gioiello, una scelta per spose non convenzionali.

– I sandali si sa dividono da sempre ma il segreto è puntare su modelli raffinati e non troppo alti, sia per comodità della sposa e sia per puntare sempre su un certo bon ton. Di grande ispirazione sono i modelli di Casadei o di Manolo Blahnik.

Calzature da sposa low cost: i modelli gioiello di Shein e Zara

Se avete deciso di puntare su un bridal look delizioso ma low cost e il vostro sogno è indossare un paio di scarpette luminose che vi facciano sentire delle piccole Cenerentola, allora sono diverse le proposte a poco prezzo che potete trovare su Zara e Shein, una volta individuato il modello dei vostri sogni.

Comodità ed eleganza sono il mix and match di Zara, che propone un sandalo con tacco basso a strisce iridiscente dal costo di 70 euro: versatili e con il giusto tocco scintillante sono davvero un investimento prezioso. In alternativa anche un paio di slingback color carne e con la punta ricoperta di strass sono un delizioso compromesso, attualmente disponibili in saldo a 30 euro.

Se cercate qualcosa di più classico ma prezioso su Shein le slingback sono disponibili bianche e con un fermaglio gioiello a punta e dal tacco trasparente, per donare un tocco originale e personale. Se invece il vostro sogno è un sandalo romantico, comodo e scintillante, anche qui la scelta è davvero ampia e low cost, a partire da 20 euro.

