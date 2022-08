E se la prima cosa da mettere fosse la più chic? Sono tanti i motivi per amare i maxi dress, binomio di freschezza e coolness

Quando per uscire nelle serate estive hai voglia di indossare semplicemente un maxi dress vuol dire che siamo in quel momento dell’estate dove se sei in città c’è quel piacevole rallentamento della movida che ti permette di uscire senza passare troppo tempo davanti allo specchio, ma con il solo desiderio di uscire e rinfrescare corpo e idee. Se invece sei in vacanza, siano lodate le ferie e i meravigliosi abiti lunghi acquistati con i saldi, che in un colpo solo sanno di eleganza e freschezza. Un paio di sandali, alti o bassi a seconda dell’occasione, e via. Non è forse il bello dell’estate?

Maxi dress estivi 2022: i modelli lunghi, sensuali e vivaci di Zara, Mango e Pull and Bear

Il maxi dress estivo ideale è prima di tutto comodo. Generalmente la gonna può essere dritta o ampia ad effetto volant, ma la caratteristica principale è quella di essere dinamica e traspirante, prediligendo quindi tessuti leggeri e naturalmente fantasie vivaci e allegre che quest’anno vanno da quelle boho alle tropical, dalle floreali a quelle fluo.

Non solo in stile drappeggiato, tra le tendenze più romantiche dell’anno, Zara propone anche una rivisitazione dello slip dress in satin, trasformandolo in modello lingerie floreale con doppie bretelle e impreziosito e merletto, dalla vestibilità dritta e over.

– Per Mango invece il maxi dress ideale è in lino nei colori caldi e vivi della terra che rivivono attraverso la stampa paisley e dal design di tendenza con dettagli cut out. Tra le proposte che uniscono sensualità e vivacità anche i maxi dress dalla vita avvitata ma dalla gonna ampia e zingaresca.

– Le amanti del boho chic invece troveranno nei modelli lunghi e morbidi di Pull and Bear la collezione perfetta da sfoggiare in città e in vacanza: maxi dress lunghissimi con ampio scollo e dai colori intensi, come verde bosco o rosso, ma anche dalle fantasie geometriche per tornare a sentirsi un po’ figlie dei fiori.

Anche le celebrity amano gli abiti lunghi estivi: ecco come indossarli

Jennifer Lopez, Chiara Ferragni, Angelina Jolie, Caterina Balivo, in tante hanno ceduto alla leggerezza e alla libertà di indossare un maxi dress, ciascuna personalizzandolo secondo il proprio stile. Se infatti volete sentirvi dive all’abito lungo estivo vanno necessariamente abbinati un paio di occhiali: aviatore come J.Lo, tondi come Angelina o squadrati da diva e dalla montatura importante bianca come la Balivo, da cui rubiamo anche l’ispirazione per la borsa. Rigorosamente in vimini, magari anche personalizzata se siete in vacanza, in paglia e in pelle per la città.

– Per Chiara Ferragni invece il maxi dress deve essere prima di tutto sinonimo di sensualità, da indossare anche senza reggiseno se la taglia del seno è ridotta e quindi ve lo permette. Puntate solo su gioielli in oro o argento per donare luminosità al vostro look, sia minimal che maxi, a cui aggiungere magari una cascata di strass nei capelli per donare un tocco di originalità all’outfit.

