Esuberante, sexy e sporty-chic: è lo street style delle tendenze moda dell’estate 2022, tra contemporaneo ed estetica Y2K

Le sfilate parigine sono state senz’altro un’incantevole riassunto dei capi must have del guardaroba perfetto dell’estate 2022. Lo street style che ne è emerso è un mix di tendenze sexy, esuberanti e audaci, un gioco di vedo e non vedo che si gioca tra abiti dall’effetto nude, trasparenze, dettagli cut our e top decisi a coprire il minimo indispensabile: il corpo infatti è assoluto protagonista, mentre per ironia le gambe giocano a scoprirsi ma anche a coprirsi tra i molteplici modelli di pantaloni cargo che rappresentano la cifra stilistica sportiva dello street style dell’estate 2022.

Street style estate 2022: corsetto o crop top + pantalone cargo

Sui siti del colossi del fast fashion ci sono due must have dello street style 2022 che vanno periodicamente a ruba: si tratta dei corsetti e dei pantaloni cargo. Questi due pezzi chiave del guardaroba di quest’anno, rubati all’archivio degli anni 2000, hanno dato vita all’immagine iconica dell’estetica Y2K contemporanea.

Indossarli insieme è un mix di vibes sportive, sexy e pop: il corsetto infatti lascia strategicamente scoperti i fianchi, i pantaloni cargo, meglio ancora se a vita a bassa e lasciando intravedere l’intimo, compensano con il loro volume quello i centimetri di pelle che lasciamo scoperti nella parte top del nostro outfit. Il crop top, iconico capo da più di un anno a questa parte naturalmente non è andato via, ma se volete puntare su quelli dall’allure contemporanea, meglio ancora se cut out da abbinare ai cargo a vita alta.

Shorts o minigonna + blazer: lo stile sporty chic summer edition 2022

Lo shorts e la minigonna quest’anno sono tendenzialmente diventati due must have indispensabili per confezionare una mise elegante. Anche in questo caso possono naturalmente essere sempre abbinati con un crop top, ma nell’estate 2022 sono i complici perfetti di uno street style sexy ma elegante, da abbinare a blazer lunghi o corti, perfetti per le serate estive in occasione di party o di passeggiate.

Lo stile sporty chic che ne deriva può essere personalizzato come preferite: c’è chi osa tantissimo e punta per un look tendenzialmente sportivo scegliendo un paio di sneakers e lasciando che i calzini di spugna diventino protagonisti del look – l’ultima collezione Gucci-Adidas docet – oppure per chi preferisce enfatizzare un’anima chic i sandali dal tacco a campana, stiletti e tacchi a spillo sono la scelta più glam.

La borsa è un altro elemento imprescindibile di questo look: dalle tracolle morbide alle pochette cassette lanciate in tendenza da Bottega Veneta alle it bag formato bowling mini da portare come piccoli bauletti al polso, sono loro i modelli più cool.

