Le borse ispirate all Costiera, le pret a porter da portare in ufficio o per il tempo libero e quelle per le avventure estive: i saldi Carpisa accontentano tutte!

Prima di volare in vacanza o semplicemente prima che i saldi giungano al termine, tra gli accessori più importanti della nostra vita, ciliegina sulla torta di ogni look ci sono loro le borse, di cui è impossibile fare a meno. Colori, forme, praticità ci conquistano e spesso ci salvano la vita e il look, ecco perché averne una in più nel guardaroba non fa mai male, anzi approfittando dei saldi oltre a quelle da indossare qui ed ora in modalità summer on, possiamo pensare anche a quelle che in autunno ci riaccompagneranno in ufficio. Pronte a scoprire i modelli low cost Carpisa?

Saldi borse mare 2022 Carpisa: Vietri Collection, shopper in paglia e zaino tropical

La nuova collezione mare di Carpisa è una festa di colori e di texture che rievocano tutte le meraviglie dell’estate: paesaggi tropicali, fiori, natura, paglia e vimini che ci portano con l’immaginazione verso mete incantevoli che ci portano lontano dalla routine. Ad ogni modo che la destinazione sia una spiaggia in città o una meta lontana, comodità e capienza sono le due parole d’ordine della perfetta borsa mare.

Impossibile resistere alla linea Vietri Collection con i suoi due modelli zaino e shopper, ora scontate online. Sceglierle e portarle ovunque sarà un po’ come portare sempre con sé le meraviglie della Costiera, che sia in spalla o sotto braccio.

Quest’anno però torna a farsi strada tra le tendenze anche la paglia, che incontra i colori del blu e del lilla: il risultato sono due shopper di dimensioni differenti che possono diventare la nostra bag prediletta, per scendere in spiaggia ma da indossare anche la sera per la sua forma minimal. E se volete completare la vostra collezione di borse estive, un tocco floreale non guasta mai per dare un’allure vitaminica ad un look estivo, sia in vacanza che in città!

Pret a porter da ufficio e per il tempo libero: i modelli in saldo

A spalla o a tracolla sono le borse che generalmente preferiamo per andare in ufficio si indossano al volo e spesso sono anche minimal e pratiche, così da poterle affiancare ad altre borse più grandi nelle quali custodire un computer o l’occorrente per una giornata di lavoro fuori. Ad ogni modo una tracolla darà sempre un tocco glam anche al look più dinamico, come la pattina Samba con i manici lunghi e impreziositi da catene.

– Tra i modelli estivi più gettonati e di tendenza, la borsa sacca Tessa: pratica ed elegante, perfetta anche come borsa da indossare alla sera, disponibile nei colori bianco, rosa e nero ad un prezzo davvero low cost. E se volete regalarvi una borsa veramente glam, difficile non notare Janina, un modello rigido in tinta unita e in vera pelle, dal design e dalla forma pensate per chi nella borsa desidera custodire tutto in ordine.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG