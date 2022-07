Gli anni 2000 riscrivono anche gli accessori must have dell’estate 2022: tra i più sensuali e scintillanti spicca la body chain

I gioielli trendy dell’estate 2022? Non sono solo le catenine minimal da indossare a blocchi almeno di tre come vediamo fare a Chiara Ferragni che ogni volta sperimenta un vero e proprio mix and match di gioielli, oppure ancora i gioielli dalle pietre preziose incastonate, ma quest’anno i gioielli impreziosiscono anche il nostro corpo. Si tratta infatti di lunghe catene sottili da indossare come cinture per enfatizzare i fianchi o che possiamo indossare persino dal collo fino al bacino, perfetta anche per donare un dettaglio scintillante ad un abito minimal o ad un outfit cut out.

Body Chain in oro, argento colorati: i modelli 2022 e quando nasce la tendenza

A confermare che quest’anno è quasi rigorosamente necessario impreziosire il costume da bagno con la collana da pancia ci sono naturalmente celebrity e influencer come Federica Nargi, che al bikini in velluto fucsia ha unito anche una body chain di strass e stelline ad altezza dei fianchi.

Un accessorio che è stato rubato al look delle danzatrici del ventre e che negli anni 2000 ha spopolato come must have alternativo alla cintura, indossato da Britney Spears, Christina Aguilera, Shakira e Paris Hilton, che amavano il modello minimal in strass da indossare su un jeans o al posto della cintura o come un gioiello sulla pancia.

Se un tempo era generalmente indossato sui pantaloni, il tocco contemporaneo lo vuole da indossarsi anche su abiti e top, grazie anche ai tanti modelli che si trovano in circolazione. Non solo in oro e argento ma anche con perline colorate, stelline e diversi ciondoli. Chi ama gli accessori handmade può partire infatti anche da una catena di base e poi personalizzarla per rendere la sua body chain unica.

La catena gioiello per fianchi e corpo: i modelli da acquistare su Asos, Zara, Zalando, Bershka

I colossi del fast fashion naturalmente non potevano farsi trovare impreparati e nelle loro collezioni sono stati inclusi diversi modelli di body chain, dalle più sofisticate che si indossano dal collo in giù come una collana che diventa anche una cintura alle più semplici composte da uno o due fili da indossare sui fianchi o all’altezza dell’ombelico. I modelli in circolazione sono davvero tanti e in particolare quelli per il corpo Zara la propone in versione minimal o ancora più estiva con due ciondoli a forma di sole. Il prezzo è intono ai 16 euro.

– Il modello con perline colorate è la verità novità di quest’anno che dona un tocco vivace ad un costume colorato ed è disponibile sul sito di Bershka, perfetto per realizzare un look boho chic non solo da spiaggia. Su Zalando sono presenti anche modelli di manifattura più costosa, perfetti per chi utilizza questo accessorio da molto tempo e lo considera parte integrante del proprio stile. Se invece volete ancora familiarizzare con i body chain, su Asos trovate modelli minimal anche dagli 8 euro in su.

