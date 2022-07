Tre tendenze anni ’90, Y2K e rivisitazioni contemporanee gli abiti bianchi si confermano evergreen dell’estate 2022

Gli abiti bianchi d’estate mettono d’accordo proprio tutte: se le più romantiche non riescono a sposare del tutto i colori vitaminici e chi predilige da sempre le nuance scure fatica ad abbandonarle, una nuance candida come il bianco è capace di incantare e convincere tutte. Prima di tutto per la loro freschezza, grazie alla quale il sole ci bacia ma non ci accalda, e poi perché indossarne uno è come sentirsi già in vacanza anche se le ferie non sono ancora iniziate. E che l’estate sia in città o altrove, in valigia o nel guardaroba non si può partire senza un abito bianco.

Abiti bianchi estate 2022 in tendenza: cut out, in pizzo, over e midi

Più che fronzoli, rifiniture e tessuti particolari, l’abito bianco estivo perfetto è in tessuto naturale, traspirante e termoregolatore: lino, cotone, seta, pizzo, sono loro le texture su cui fare affidamento nella stagione calda, sia di giorno che di sera. Complice dell’abbronzatura, il total white dona a tutte, ecco perché lo si considera un must have versatile sia in termini di fisicità che di occasione.

– Senza dubbio il modello più sexy dell’anno è il cut out: tagli asimmetrici che possiamo ritrovare ai fianchi, sul décolléte o sul bacino, che lasciano scoperta la schiena, da poter valorizzare con un elegante ed esotico bodychain. Pur essendo molto sensuali questi abiti, non releghiamoli solo alla sera: basta infatti un sandalo basso o un paio di sneakers per renderlo subito casual e disimpegnato.

– I più deliziosi e romantici sono senza dubbio i modelli in pizzo o anche in pizzo Sangallo, meravigliosi e dalle summer vibes se abbinati anche ad un capello di paglia, una borsa in vimini e un paio di sandali bassi nuance terra. I più comodi prediligono una vestibilità over e midi d’estate ma se li indossiamo alla sera possiamo osare anche con modelli fascianti e avvolgenti se le temperature non sono particolarmente elevate.

Zara, Mango, Stradivarius: i modelli pret a porter ed eleganti

Passeggiate spensierate, serate eleganti, party, sono queste le occasioni più cool che ci attendono d’estate e un abito bianco è senz’altro il passepartout più fashion per accedervi, puntando su modelli voluminosi e appariscenti oppure strizzando l’occhio alle vibes anni ’90 con modelli a corpetto in satin, come uno degli ultimi modelli disponibili online di Zara.

– Corto, sexy e classico, l’abito bianco ideale secondo Mango è lo slip dress, rivisitato con scollo a cuore e bottom che chiude come una gonna pareo: un modello dal sapore estivo dove si riassumono tutte le tendenze del momento, da indossare in versione glam con un paio di sandali alti, grunge con anfibi e stivali.

– Il lino, romantico e senza tempo, dona un effetto brillante e luminoso in un modello iconico e romantico: Stradivarius propone la sua love version, trasformando le bretelle in due morbidi e delicati lacci in un design a corsetto. Delizioso e glam wilde con una paio di espadrilles: uno style che fa molto Letizia Ortiz.

