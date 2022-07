Hanno convinto celebrity e influencer, conquistano anche noi: sono i costumi da bagno e i top con scollo oblò, chic e e sexy

Tagli asimmetrici, cut out, sono I dettagli più trendy dell’abbigliamento dell’estate 2022, declinati naturalmente anche nelle collezioni beachwear: sui fianchi, sul bacino, sul décolléte, ognuna sceglie il suo cut out preferito ma non c’è dubbio che ultimamente l’oblò sul seno è una delle scollature più avvistate non solo nella scelta di top e abiti ma anche nel design dei costumi da bagno. E se una tendenza inizia ad impazzare tra le celebrity è quasi certo che conquisterà anche noi!

Costumi da bagno con oblò: i modelli indossati da Elisabetta Gregoraci, Britney Spears, Valentina Ferragni

Perché la scollatura ad oblò è particolarmente amata dalle celebrity? Molto probabilmente perché è un décolleté sensuale ma originale, che lascia intravedere ma non troppo: uno stile giocoso e vivace che riesce ad essere audace ma con eleganza, sia in città che in vacanza.

Valentina Ferragni è senza dubbio addicted a questa scollatura, che ha sceglie per abiti top e anche per il costume da bagno, e anzi ci suggerisce persino come crearla, rivoluzionando il modo di indossare un classico bikini. Basterà infatti allacciare sul seno i laccetti che in genere mettiamo intorno al collo o sulle spalle, per realizzare al vostro il nostro bikini oblò.

Molto amato è anche l’oblò a fascia indossato anche da Elisabetta Gregoraci in stile Amalfi, che può essere utilizzato anche come top dal momento che secondo la tendenza Y2K di quest’anno il confine tra top e bikini è diventato molto sottile. Colorato, fluo e dal design di un top sportivo, la scollatura oblò ha convinto anche Britney Spears ed Elodie che ha sfoggiato un bikini top a costine di AndreAdamo per il video di Tribale.

Bikini oblò, interi e top: Tezenis, Calzedonia, Yamamay i modelli da acquistare anche in saldo

La scollatura oblò non la ritroviamo come dettaglio cut out solo di top bikini e fasce ma anche su costumi interi. Con i saldi in corso questa può essere l’occasione infatti per aggiungere questo modello trendy al proprio guardaroba beachwear: bikini o swimsuit con oblò in versione multicolor lo ritroviamo nella nuova collezione di Tezenis, che per i membri talent con app ha attualmente scontato i costumi fino al 50%.

– Modelli a coppe o impreziositi da un anello li ritroviamo nella collezione Yamamay tra i bikini reggiseno o anche top: una linea elegante e chic, a cui si aggiungono anche le swimsuit incrociate e con un décolléte dall’oblò più audace e sensuale. Modelli boho chic che non rinunciano a questo tocco molto femminile, dai colori vitaminici e dalle vibes anni ’70 sono anche nella collezione beachwear Pull and Bear, che piacerà molto a chi cerca una linea mare colorata ed effervescente.

