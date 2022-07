Il make-up dalle summer vibes 2022 è ultra colorato, in color block da mixare: ecco qualche idea per realizzarlo

La nostra passione make up con il caldo dell’estate – in particolare modo quello di questa estate – viene messa costantemente a dura prova, ma è anche vero che con un po’ di tempo libero in più e con i saldi in corso, la voglia di sperimentare nuovi make up look e osare con colori più estivi e sgargianti si fa sentire. Mettiamo quindi da parte colori basic e giochiamo mixando colori elettrici da sfumare tra loro o in color block: l’effetto sarà assolutamente sorprendente, soprattutto in pendant con gli outfit allegri e spensierati che metteremo in valigia.

Make-up estate 2022: colori accesi, glitter e applicazioni luminose

Come nell’abbigliamento anche per il beauty ormai il salto Y2K è assicurato, complice il grande successo della serie tv Euphoria, che non ha conquistato solo in termini di storia e narrazione ma anche per la sua estetica: colori brillanti, accesi, luminosi, che si riversano nei look ma anche in make up decisamente spettacolari e sorprendenti. Innamorarsene e volerli replicare è stato un attimo, tanto che su Instagram scrivendo #makeuoeuphoria vi si aprirà una galleria di post mirati.

E dal momento che un po’ di sana euphoria d’estate è un mantra, è bene focalizzare quali siano i punti salienti da tener presente per realizzare questi make up fantasmagorici. Strass e glitter prima di tutto, che potete utilizzare per creare vere e proprie linee lungo l’occhio, quasi fosse un eye-liner luminoso, oppure con parsimonia per impreziosire un ombretto oppure un blush. L’ombretto in stile euphoria va messo in stile color block: va bene sfumare i colori, ma per ottenerne un nuovo colore che dovrà accostarsi e non mescolarsi agli altri. Eyeliner e matita nera naturalmente sono indispensabili per sottolineare lo sguardo.

Verde, giallo, blu elettrico e non solo: il colore come cornice dello sguardo

Ma non è solo il nero ad enfatizzare e far vivere lo sguardo, il vero segreto è l’utilizzo strategico del colore che va ben oltre il semplice ombretto per colorare la palpebra: sta noi scegliere se vogliamo puntare su qualcosa di vivace e vitaminico oppure un make up fantasy luminoso ma dalle nuance delicate.

– Ispirato alle tendenze tie dye e dal sapore fortemente estivo è decisamente il make up dove convivono colori molto forti e quasi elettrici, come il blu, il giallo, spesso accostati anche al rosso, al fucsia o al verde. Se desiderate realizzare questo tipo di make up, HipDot ha realizzato una palette ispirata ai colori degli ingredienti dei Noodle, reinventando con colori molto caldi questa tendenza. Per chi invece predilige un effetto fluo in stile Euphoria o multicolor non mancano ispirazioni da Kiko, anche in Pride style.

– Le nuove inspo tendenze però promuovono anche incontri tra lilla e rosa, un effetto molto delicato di cui ultima ispirazione è stata l’attrice Lucy Boynton, star di Bohemian Rapsody e Sing Street: un make up fluo dall’effetto fantasy romantico e delicato, a cui non abbinare altro se non un delicatissimo lucidalabbra trasparente o rosato.

