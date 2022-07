Semplici e iconiche, le borse in paglia rivisitate in chiave glam e da abbinare ai nostri look estivi casual ed eleganti

L’estate ci fa pensare alla leggerezza, alla spensieratezza e alla natura, un’occasione per riscoprire anche la bellezza del fatto a mano, tradizione che si è tramandata e ancora sopravvive imperante in quei luoghi immersi nella natura dove il tempo sembra scorrere ad un altro ritmo. Il bianco, l’azzurro, il beige che richiama i colori della terra sono quelle nuance iconiche dell’estate che invadono il nostro guardaroba per farci vivere questo tempo sospeso estivo dove per un po’ tutto si rallenta. E le borse in paglia e in rafia che si sono conquistate un loro posto privilegiato all’interno delle collezioni sono la prova di questa necessità: indossarle è quasi ricordarci che per uno spazio di tempo, le lancette dell’orologio si possono fermare.

Borse in paglia 2022: un modello essenziale reinterpretato in chiave glam

Intrecciate, essenziali, maxi o mini, un tempo la borsa di paglia era la più amata da celebrity e dive che le portavano con sé come accessorio essenziale del loro look resort estivo: le più grandi si rivelavano senz’altro perfette per andare in spiaggia, le mini erano le clutch dal sapore estivo da portare su uno yacht. Capienti e semplici, il loro fascino estivo oggi viene reinterpretato in chiave glam ed elegante dalle maison come Longchamp, che ne realizza una handbag dai manici colorati in pelle che diventa anche una tracolla.

– Audace e raffinata è la pret a porter di Michael Kors, che nasce in pelle ma rivela dettagli in paglia, riproponendo uno dei modelli shopper iconici del marchio ma nei colori della terra: una handbag perfetta per il revival dello style coastal grandmother. Un abito chemisier bianco, un cappello in paglia e una cintura, pronte per volare verso le acque più limpide della Costiera, tra passeggiate e aperitivi chill in spiaggia.

In rafia e ricamate: i modelli personalizzati e le mini tracolle di Zara e Mango

Oltre ai modelli in paglia, anche le borse in rafia hanno conquistato il cuore delle fashion addicted, soprattutto quelle da personalizzare con il proprio nome: sono generalmente modelli da indossare a tracolla e che si abbinano soprattutto in chiave casual. Indossarli con un abito boho chic è il tocco super trendy di stagione.

– Tantissimi i modelli in rafia dell’ultima collezione di Zara, attualmente disponibili online in saldo, modelli a secchiello finemente ricamati con fantasie floreali e tracolla in pelle: verde, fucsia e giallo sono le nuance di queste borse che sanno d’estate e picnic. Decisamente più city i modelli da portare sotto spalla in rafia di Mango, con tracolle gioiello o dettagli in pelle.

