Vestiti dai tessuti naturali, outfit traspiranti e accessori strategici: ecco l’occorrente fashion per resistere all’estate 2022

Il caldo non ci concede vita facile d’estate. L’ideale sarebbe godersi la spiaggia e una casa al mare ma se le ferie non sono ancora scattate o se per qualche motivo non ci sarà possibile, bisognerà pur sopravvivere, a cominciare proprio dai vestiti da scegliere di indossare ogni giorno. La voglia di scoprirsi e di prepararsi nel minor tempo possibile è tanta, ma se in qualche occasione possiamo uscire di casa con un paio di Havaianas al piede, un paio di flip flop trendy da sempre, in altre non sarà possibile. Ecco perché nel nostro armadio abbiamo bisogno dei nostri must have anticaldo per correre ai ripari.

Vestiti anticaldo: abiti dai tessuti naturali e outfit combinati secondo le tendenze estate 2022

Quella che normalmente potrebbe essere ritenuta come la perfetta tenuta a prova di caldo, ciabatte, shorts e top ci fa pensare sempre di essere pronte per andare al mare e ci sembra magari poco chic per muoversi in città. Il segreto però è nel declinare tutto secondo un appeal più da city: sì quindi a shorts in lino magari decorati con un fusciacca, bodychain o foulard, sandali artigianali effetto nude e un crop top, in abbinamento ad una larga e comoda camicia di lino. Très chic!

Puntate anche su abiti lunghi e midi, ciò che conta è la scelta di un tessuto termoregolatore come lino, cotone naturale e seta che permettano al sudore di evaporare: un altro motivo per cui in condizioni di estremo caldo vanno assolutamente banditi abiti, top o gonne eccessivamente avvolgenti che metterebbero il corpo a dura prova.

Occhio anche alla scelta dei colori, perché nuance scure assorbono il calore quindi al massimo sono da riservarsi alla sera, così come anche i tacchi: meglio indossarli solo quando strettamente necessario.

Bikini in città? Quando la swimsuit diventa una fresca alternativa

Quest’anno sono due le grandi tendenze estive più audaci e cool: lasciare intravedere l’intimo con il ritorno dei pantaloni a vita bassa e indossando top trasparenti che lascino intravedere il reggiseno, quando non è il top super crop a sostituirsi del tutto, e anche indossare il bikini in città soprattutto il costume intero.

La swimsuit è strategica non solo in termini di sensualità perché con i pantaloni a vita bassa lascia intravedere i fianchi, stesso effetto che otteniamo con i top corsetto, ma anche perché essendo in tessuto fresco e da spiaggia, può essere una gradevolissima alternativa al top: ordinato e a prova di caldo. Riservarsi un modello chic nell’armadio da indossare in città quindi è già tendenza.

