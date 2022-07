Come conciliare il rigore che richiede l’office look con il caldo imperante? Scegliendo un abbigliamento estivo minimal, pratico e chic

Il caldo mette a dura prova anche il nostro abbigliamento d’ufficio. Puntare sì sempre e comunque su capi classici, rigorosi e sobri ma in una chiave decisamente più estiva e leggera: anche un tessuto apparentemente più semplice infatti se ben abbinato può permetterci di creare un look minimal chic o anche elegante senza correre il rischio di andare in ufficio in stile mise da mare. Bastano così pochi pezzi chiave su cui puntare per assicurarsi un guardaroba d’ufficio estivo che rinunci ad inseguire le ultime tendenze.

Abbigliamento ufficio estate 2022: il tailleur in lino da personalizzare

Amanti del tailleur non disperate! D’estate immaginarli probabilmente ci fa già sentire caldo ma non temente perché un completo in lino è uno un investimento estivo decisamente strategico: perfetto da indossare in ufficio, sia con pantapalazzo che con pantaloni alla caviglia insieme ad una canotta bianca e da reinventare per l’aperitivo con un top cropped, sportivo con un paio di sneakers, elegante con un paio di sandali bassi ma rigorosamente a strisce o gioiello.

– Oltre al blazer classico possiamo scegliere in alternativa anche quello a gilet, in entrambi casi da stringere in vita anche con una cintura, doppia o sottile in pelle: un look bon ton da completare con un paio di décolléte. Per i colori, banditi i colori scuri meglio puntare su un bianco, un beige, terra o per le più audaci un fucsia o un turchese. Una it-bag e sarete pronte ad affrontare il caldo di città con classe e stile.

Chemisier e jumpsuit: le alternative eleganti e comode da indossare in ufficio

Se amate essere originali e puntare su un look trendy e non convenzionale, gli abiti chemisier sono una delle alternative più romantiche ed eleganti per il vostro guardaroba d’abbigliamento d’ufficio: a mò di kimono, a portafogli, in lino o in raso, è un outfit elegante e versatile che possiamo sempre personalizzare in chiave glam con body chain o con una bandana foulard, così da cambiarvi in maniera rapida ed essere già pronte post lavoro per l’aperitivo.

– Anche le jumpsuit uniscono comfy ed eleganza: tra i modelli più cool di quest’anno le plissettate in raso, che uniscono l’eleganza di un tessuto morbido e fresco ad un capo che nasce per essere audace e dinamico, che si lascia vivacizzare con un paio di sneakers glamour o impreziosire con un paio di dècolléte o sandali gioiello, meglio se di tacco medio per slanciare il vostro office look.

