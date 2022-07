Tra le tendenze Y2K gli strass nei capelli si preannunciano come il nuovo shine look estivo, a prova di influencer

Basta davvero poco per sbloccare un ricordo, che se può diventare realtà meglio ancora. Detto fatto, oltre alle treccine e ai pratici hair look per legare i capelli, un valido aiuto anche per resistere alle alte temperature, nelle serate estive più fresche la voglia di indossare una tempesta di strass fra i capelli sarà tra le tendenze più cool ripescate dall’archivio della moda secondo gli anni 2000. E se ieri sembrava un hair look da riservare solo ad eventi speciali e da celebrity, oggi ci pensano le influencer a normalizzare questo look.

Tendenze Hair 2022: strass nei capelli, l’ispirazione dagli anni 2000

Più che mai in estate non pensiamo a questo hair tip scintillante come qualcosa di esclusivo: la facilità con cui possiamo realizzare questa acconciatura che in qualche modo ricorda lo stesso effetto dei capelli bagnati al sole è sicuramente una delle più belle che possiamo realizzare nella stagione estiva.

Lanciata negli anni 2000 dalle popstar, da Courtney Love a Britney Spears, spesso per enfatizzare un’acconciatura o per dare un tocco shine ad un look casual, torna per impreziosire un hair look importante come quello da sposa o per donare un po’ di summer vibes al nostro outfit. Tra le influencer la prima ad aver fatto questo salto nel passato è stata Valentina Ferragni su Tik Tok che ha scelto di valorizzare i suoi capelli ondulati con gli strass e poi Clizia Incorvaia, che ha scelto di aggiungere qualche strass ai suoi capelli movimentati solo in qualche punto, rendendo questo hair look ancora più naturale.

Inserendo però su Instagram #hairgem, le ispirazioni che potete trovare sono tantissime e ciò che rende questo hair tip ancora più appetibile è che basta un semplice ed economico apparecchio per realizzarlo, facilmente acquistabile.

Hair gem, come si realizza? Facile e veloce con il Blinger

Non appena scriverete Blinger su Amazon scoprirete che un apparecchio – un pistola spara glitter – generalmente utilizzata per impreziosire regali e tessuti può rivelarsi anche un utilissimo accessorio per capelli. I modelli che trovate disponibili vanno dai 12 ai 31 euro, a seconda delle caratteristiche e del modello, e vi permettono di utilizzarli direttamente sui capelli: a quel punto gli strass si fisseranno direttamente sui vostri capelli.

Su Tik Tok però c’è anche chi pensa a qualche alternativa: la tik toker Katie Farhood infatti ha proposto un metodo basic, acquistando una manciata di strass e una colla cosmetica – Glued Spiking Hair Glue di Got2b -, scegliendo poi di applicare strass per strass con una pinzetta per ottenere un effetto ancora più preciso. Liberarsene poi è semplicissimo: sciacquare i capelli sotto la doccia oppure rimuoverli uno ad uno con un batuffolo di cotone.

Riproduzione riservata © 2022 - DG