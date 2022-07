Eleganti, pratiche e versatili, le gonne lunghe tornano in quest’estate, tra vibes etniche e romantiche

Nelle gonne lunghe c’è sempre un certo romanticismo che ci porta indietro nel tempo. I tempi delle crinoline naturalmente sono ben che trascorsi e questo capo ha acquisito una praticità che lo rende particolarmente versatile, tanto da poter essere indossato con la stessa frequenza di un pantalone. Per andare a lavoro, per una serata elegante o per un party estivo, acquistare una gonna lunga con la complicità dei saldi in corso è quindi un serie investimento per tutta l’estate. E tra molteplici colori, fantasie e design c’è davvero l’imbarazzo della scelta!

Gonne lunghe estate 2022, i modelli più trendy: vintage, multicolor e wilde

Con i tantissimi modelli che abbiamo visto andare in scena in passerella e arricchire le collezioni c’è una gonna lunga per ogni occasione, tra vecchi ritorni di fiamma come le plissettate che già ci hanno conquistato lo scorso anno e modelli in tendenza Y2K come le denim, abbiamo una tipologia per ogni occasione.

Emporio Armani non poteva che proporre una versione raffinata ed elegante dall’allure vintage: un modello ampio e volteggiante a vita alta da valorizzare con cintura ai fianchi, perfetto con un canotta in raso da abbinare ad un paio di mocassini per un outfit in ufficio, da sfoggiare con sandali platform o dal tacco medio per un aperitivo.

Le gonne lunghe però nel caso di molte maison si trasformano in tele su cui raccontare l’estate attraverso fantasie e colori fluo, come nel modello Dolce e Gabbana che griffano l’elastico strizzando l’occhio alla tendenza underwear.

Il boho chic e una certa nostalgia verso gli anni ’70 perdura nei dettagli e negli outfit dal taglio wilde, come nei modelli pareo o portafogli rivisitati in chiave glam e wilde di Luisa Spagnoli: un look perfetto per affrontare il caldo di città come delle nostalgiche cow girl avventuriere.

Mango, Zara, Denny Rose: i modelli da acquistare in saldo

Perché sceglierne una sola quando con i saldi possiamo anche permetterci più modelli? Le amanti delle gonne in denim possono ben gioire, a cominciare dalla gonna a tubino di Denny Rose, perfetta con un paio di décolléte o con un’elegante sandalo basso.

La migliore amica dell’estate non può che confermarsi la gonna pareo, un modello su cui Zara e Mango hanno scommesso tanto: tra le proposte di Zara, drappeggiata e allacciata ai fianchi in nero, un modello versatile da indossare in città o in vacanza proposto, ricamata in lino in boho style. Mango punta su modelli dritti dalle fantasie floreali, stampe geometriche dall’allure casual, plissettati o a tubino per chi cerca qualcosa di più elegante.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG