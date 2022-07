La collezione mare Parah è un viaggio dalle mille e una notte tra passato e presente: un mix di design esotici e nuance pop trendy

Nessun’altra collezione mare è come quella realizzata da Parah: due capsule uniche nel loro genere per la scelta dei materiali, il mix and match e il mixing di colori, ma soprattutto la capacità di mescolare vibes esotiche che ricordano le principesse orientali dalle Mille e una notte con le nuance e i design trendy del beachwear 2022. Una collezione decisamente luxury nella rifinitura e nel tailored-cut, un regalo da concedersi magari proprio in questo periodo di saldi per andare a caccia del costume dei propri sogni. Due sono le anime dei bikini di quest’anno, espressi nelle capsule Paradiso53 e Impronte Sunrise.

Collezione costumi mare Parah 2022: giochi di righe e animalier, la capsule Paradiso53

La capsule Paradiso53 è un vero e proprio colpo d’occhio e non potrà che incantare le appassionate della fantasia animalier, reinterpreta con un tocco moderno ma con colori che ci ricordano la natura selvaggia dei meravigliosi scenari esotici dove erano ambientate le storie delle Mille e una notte. Un costume da bagno audace che sia nei modelli swimsuit che nel due pezzi, mixa i colori del bianco, marrone e tocchi di porpora. Decisamente unici e particolari i dettagli a rete, ispirazione rubata alle tendenze dell’abbigliamento, che donano al costume un design decisamente sexy.

Non solo animalier, anche le righe sono protagoniste della collezione beachwear: al costume infatti possiamo abbinare un’elegante copricostume cover up a righe multicolor tricot con maniche a frange dai colori caldi e intensi. Un capo che si presta per essere indossato anche alla sera per valorizzare un top a tinta unita o impreziosito da paillettes.

Impronte Sunrise: bikini seducenti e comfy nei colori della terra e dell’alba

Mimetizzarsi nella natura e indossarne i colori: un sogno che può realizzarsi tuffandosi nella capsule Impronte Sunrise di Parah, che per impreziosire swimsuit e coppe bikini rubano l’eleganza del pizzo che viene finemente strutturato al costume da bagno. Nasce così una collezione seducente, dal modello comfy e sartoriale, che segue le onde del corpo e quelle dell’alba, che ne firma il mix di colori.

Giallo, arancio, marrone si mescolano, così che il nostro bikini diventi un tutt’uno con i meravigliosi paesaggi colorati, caldi e intensi dell’estate. Anche qui non mancano capi beachwear da abbinare come abiti Mini dress da spiaggia e parei che virano verso un rosso arancio, riproponendo un sognante effetto color block.

Riproduzione riservata © 2022 - DG