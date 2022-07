Crearsi un piccolo guardaroba estivo con i costumi più trendy del momento ma senza spendere tanto? Shein ha la soluzione per noi!

Non c’è nessuna di noi che almeno una volta non abbia fatto un acquisto su Shein, uno degli store online più alla moda e low cost degli ultimi anni, dove poter trovare davvero qualsiasi capo ed accessorio per valorizzare il nostro look e giocare anche a dare un tocco sempre nuovo e trendy al nostro guardaroba, anche a quello beachwear. Completi mare, costumi dal taglio vintage e in tendenza, su Shein c’è davvero la possibilità di collezionare tutti i modelli del momento ad un budget super conveniente.

Shein: i bikini a vita alta, tankini e i modelli personalizzabili della collezione beachwear 2022

Ci sono due leit motiv delle collezioni moda mare di quest’estate 2022: gli slip a vita alta da abbinare a bikini triangolo, a fascia ma anche a top foulard e il cut out, che con i costumi da bagno gioca ad inventarsi geometrie e forme sempre particolari. Protagoniste però anche le fantasie, floreali prorompenti e vivaci in stile anni ’70 e l’immancabile animalier, sia in dettaglio che in total bikini.

Il prezzo di un bikini, slip e reggiseno, parte dai 12 euro oppure potete acquistare singoli pezzi a partire da 5 euro. Oltre infatti a bikini già in coppia potete creare il vostro bikini personalizzato, scegliendo tra slip a vita alta arricciati, con volant oppure con laccetti, a tinta unita oppure fantasia. Tra i modelli più ricercati su Shein anche il modello con coppe a forma di conchiglia, impreziosito anche da laccetti da stringere intorno al bacino.

Per chi è in cerca di qualcosa davvero originale, c’è una sezione dedicata al tankini, un bikini a top con slip: la collezione comprendere per lo più modelli dallo stile esotico e con slip a vita alta. Un modello che potete indossare anche la sera, approfittando della tendenza underwear mostrando dai jeans la fantasia degli slip, perfetto per un party sulla spiaggia.

Costumi interi 2022: swimsuit bicolor e cut out, i modelli più trendy

Mai come quest’anno il costume intero o swimsuit si rivela essere un doppio investimento, perfetto per il mare ma anche come body da indossare la sera con jeans, gonne e pantaloni. I modelli cut out ai fianchi in particolare sono perfetti per realizzare un look Y2K, abbinati ad un pantalone a vita bassa e lasciando scoperti i fianchi per un effetto super sexy.

Su Shein c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Particolarmente amato quest’anno è accostare uno slip nero ad un reggiseno fantasia in monopezzo e naturalmente c’è da sbizzarrirsi tra i numerosi modelli cut out che a seconda del taglio valorizzano il décolléte o i fianchi, con fantasie che vanno dalle più classiche a quelle sgargianti e fluo. Anche in questo caso il prezzo parte dagli 11 euro.

Riproduzione riservata © 2022 - DG