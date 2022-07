Energia, allegria, vitalità: non c’è colore più dell’arancio che rappresenti l’estate. Ecco perché esplode nelle tendenze moda

Dalle tendenze delle collezioni d’abbigliamento al make up, l’arancio è uno dei colori più amati della stagione. Entusiasmo, energia, armonia interiore: queste le sue vibes, perfette da indossare sia in città per resistere alla routine che ci separa dalle ferie sia in vacanza, quando possiamo ufficialmente mettere un po’ in stand by la nostra agenda di appuntamenti e impegni. Total look, giochi in color block, se siete di quelle che d’estate giocano tra i colori soft come il bianco o il celeste, osate con l’arancio, che con le sue sfumature soft o vibranti, saprà dare un tocco vivace al vostro guardaroba e anche al vostro make up!

Tendenze moda 2022: come abbinare l’arancio, dal total look al color block

Uno dei motivi per cui temiamo osare con i colori più accesi e finiamo per rifugiarci in quelli basic è perché crediamo sia difficile abbinarli, ma la tendenza color block imperante quest’anno risolve decisamente questo cruccio. Basta infatti solo individuare i colori di tendenza che si prestano a creare abbinamenti cool e sorprendenti, oltre che facili da realizzare.

– Possiamo però anche pensare a dei total look in arancio: uno spunto ce lo offre Chiara Ferragni, che di recente ha condiviso su Instagram proprio un look in arancio fluo con sfumature tie-dye, abbinando borsa, abito sportivo e ciabattine. Un’altra idea è quella di realizzare un total look abbinando capi di sfumature d’arancio differenti, oppure puntare sul nostro affidabile denim, soprattutto se amate colorate il vostro look con scelte minimal.

– Se invece volete essere super trendy, l’arancio quest’anno lo si ama abbinare soprattutto al fucsia o al rosa: un mix pop super esplosivo, quintessenza del trend color block. Anche verde, lilla blu elettrico rientrano tra le nuance più accostate all’arancio.

Make up in arancio: le nuance da abbinare e mixare

Se nell’abbigliamento le tendenze pop accostano l’arancio per lo più a colori forti e decisi, il make up invece predilige sperimentare anche accostamenti più soft e naturali che facciano anche da controparte a look dalla nuance decisa. Possiamo quindi individuare un piccolo suggerimento per realizzare i nostri look in arancio: creiamo sempre un contrasto tra make up e abbigliamento per creare un effetto equilibrato, quindi colori decisi su un abbigliamento soft e viceversa.

– I nude make up in tono arancio sono delicati e luminosi, naturalmente ispirati alle nuance del tramonto: un trucco così potrebbe essere perfetto per un aperitivo in riva al mare, a cui aggiungere un eye-liner azzurro o nero per enfatizzare i lineamenti degli occhi. Possiamo mixare l’arancio con toni dorati e bronzo, per un effetto ancora più luminoso ed estivo.

– La lezione del color block però giunge anche nel mondo beauty nella realizzazione di make up dall’effetto effervescenti e decisi, ed è assolutamente da mettere in pratica se indosserete un look arancio e denim oppure su un meraviglioso abito fantasia o total orange: divertitevi a sfumare ombretti arancio con il blu, il verde e naturalmente il fucsia. Basterà un pò di illuminante e sarete pronte per un look resort di tendenza.

