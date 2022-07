Innovazione e stupore sono le ricette segrete delle creazioni Balenciaga: l’ultima è la borsa stereo, con un prezzo da capogiro

Sono trascorse diverse settimane dall’Haute Couture autunno/inverno 2022-2023 andata in scena a Parigi ma ben si sa che quando si parla di Balenciaga, c’è sempre tanto da scoprire. Perché se quando la sfilata è andata in scena ad attirare l’attenzione sono state sopratutto le celeb che hanno sfilato con i meravigliosi e scintillanti abiti da sera, dopo si inizia focalizzarsi su altri dettagli, come gli accessori. E in merito alle borse, non è sfuggita una pret a porter che oltre a guardarsi si ascolta anche: un’ultima trovata della maison luxury ed esclusiva.

Balenciaga: la borsa stereo realizzata con Bang & Olufsen, un mix di moda e hi-tech

Sul profilo Instagram di Balenciaga già non vi è più alcuna traccia della sfilata Haute Couture, come era prevedibile, ma gli Instagram addicted sanno bene che con gli hashtag o andando sul profilo del direttore creativo Demna Gvasalia qualche traccia resta. E una di questa è la borsa trapezoidale nera che abbiamo visto sfilare tra le mani di alcune modelle, una creazione realizzata insieme al brand Bang & Olufsen che unisce moda, design e hi-tech.

Si tratta infatti di una borsa stereo, più stereo potremmo dire, da portare con sé e ascoltare musica ovunque, esattamente come hanno fatto le modelle della sfilata che da una stanza all’altra dell’evento hanno fatto sentire il brano chiave che ha animato la sfilata, Love in E minor dei BFRND. Questa borsa è infatti dotata di altoparlanti bluetooth, pratica e funzionale quindi esattamente come una handbag pret a porter.

In realtà Balenciaga non è la prima maison a lanciare un modello simile: qualche anno fa in una forma decisamente più singolare, quasi una trottola, fu Louis Vuitton ad introdurre nella sua collezione lo Speaker Horizon Light Up, con di luci multicolor e un laccio per portarla come una pochette.

Quanto costa la borsa con gli altoparlanti: il prezzo da capogiro

Se la speaker bag di Louis Vuitton ha un costo di 2.650 euro, Balenciaga attualmente ha di gran lunga superato il prezzo medio di questa tipologia di borsa. Il costo infatti è di 8.500 euro ed è attualmente acquistabile in esclusiva solo nella nuova boutique inaugurata a Parigi, luogo delegato ad accogliere tutte le creazioni originali e limitate di Balenciaga.

Sono stati realizzati infatti 20 pezzi in edizione limitata di questa speaker bag, fresata con un blocco di alluminio prima di essere stata perlata, anodizzata e lucidata a mano. L’estetica è in black e minimal, dotata solo di pulsanti per la regolazione del volume e con uno sportellino a ribalta che ne mostra l’interno, perché ad ogni modo conserva anche la sua funzionalità di mini bag.

