I sogni son desideri e Britney Spears si è finalmente sposata indossando un paio di scarpette da favola

Quante di noi sono cresciute ascoltando le sue canzoni, imparando le sue coreografie e ispirandosi ai suoi look: vedere Britney Spears che dopo averne davvero affrontate di tutti i colori, dagli amori infranti alla battaglia legale con il padre, prendere in mano la sua vita e sposare il personal trainer Sam Asghari è una gioia per chi nel corso del tempo non ha mai smesso di amare la pop star icona degli anni 2000. E per questo giorno speciale, vissuto circondandosi delle persone a lei più care, ha scelto un abito da sposa classico, avvolgente, seguendo la tendenza imperante dell’abito sirena ma donandogli un tocco principesco con la scelta degli accessori, a cominciare da un paio di scarpe da sogno.

Britney Spears, il matrimonio con Sam Ashgari: il look bridal della pop star firmato Versace

Sono diversi gli abiti da sposa che abbiamo visto sfoggiare quest’anno: da Giorgia Palmas a Beatrice Valli, ciascuna dopo tanta attesa ha optato per un modello da sogno che rappresentasse a pieno la propria personalità. Ancora una volta vediamo meno volumi e abiti che valorizzino la silhouette della sposa, esattamente come il modello sirena che Donatella Versace, damigella d’onore per Britney, ha realizzato per la cantante.

Un abito corsetto dall’ampio décolléte con scollo a V e bretelle sulle spalle, un tubino che scende sinuoso e si apre un ampio spacco che lascia alla sposa anche libertà di movimento. E poi un lungo velo bianco, guanti tulle e i gioielli di Stephanie Gottlieb per illuminare il look. Un bridal look decisamente non principesco, ma il dettaglio da favola c’è ed è tutto nella scelta delle scarpe.

Le scarpette “di cristallo” per le nozze: una accessorio da favola

Se vi siete sempre chieste come potessero diventare realtà le ben scarpette da favola indossate da Cenerentola, Britney Spears ha realizzato questo sogno e l’ha condiviso con tutti i suoi follower su Instagram. Il post infatti mostra delle raffinate scarpette trasparenti che ricordano esattamente il modello di cristallo indossate da Cenerentola.

In realtà però si tratta di un paio di décolléte trasparenti Versace, con la punta arrotondata e ricoperte di cristalli d’argento, con sopra disegnato anche un piccolo fiocco: un modello fiabesco che segue le tendenze delle décolléte trasparenti ma dona al look da sposa quel dettaglio sognante che con discrezione piace proprio a tutte! E siamo certe che tante saranno le spose che per le prossime nozze in vista sogneranno e indosseranno un paio di scarpette “di cristallo”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG