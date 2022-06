In stampe paisley e floreali, texture luminose e sostenibili, dettagli preziosi, così Calzedonia propone una selezione raffinata e variegata di bikini

Estate ormai alle porte e tanta la voglia di rubare alla nostra routine una giornata al mare o concedersi un weekend per ricaricare le batterie e resistere al caldo, così ad arricchire il nostro guardaroba estivo ci sono anche i costumi. Con i loro fiori, colori sfavillanti e glitter si presentano come la promessa di un’estate da vivere in spensieratezza, con la voglia di osare o semplicemente con quel tocco minimal chic che ci faccia sentire trendy e comode. La collezione beachwear 2022 di Calzedonia con i suoi bikini esprime esattamente questo mood!

Bikini Calzedonia 2022: l’esclusiva e scintillante collezione Dubai

Due modelli luminosi in due nuance basic e glamour che si ispirano alle scintillanti luci di Dubai, meta da sogno e paradisiaca che anche quest’anno non mancherà all’appello delle mete più gettonate, e se magari sarà proprio quella la vostra destinazione allora la collezione Dubai di Calzedonia in limited edition è esattamente quella che fa per voi.

I modelli che caratterizzano questa collezione sono solo due ma indimenticabili, pensati per essere indossati non solo al mare, ma anche come reggiseno per illuminare un look da sera: ci sono il triangolo bikini e slip tempestati di strass e il push up imbottito con dettaglio décolléte in strass e lo slip a vita alta con cintura. E dal momento che quest’anno il trend è quello di lasciare intravedere l’intimo, potremmo indossare questi slip anche con un pantalone che ne lasci intravedere l’effetto gioiello. Resta solo un dubbio, bianco o nero?

Gli altri modelli: bikini flower power, crochet o con glitter

Se il motivo a crochet multicolor, amatissimo anche da Chiara Ferragni che lo ha persino introdotto nella sua collezione, vi fa decisamente impazzire, allora il bikini crochet di Calzedonia sarà un must have del vostro closet estivo: in color block, a tinta unita, dalle sfumature arancio a quelle lilla e blu, ci sono tutte le nuance più trendy del momento. Un modello indossare rigorosamente con la gonna abbinata.

Le amanti dei glitter invece si innamoreranno della collezione Shiny: la linea Formentera è perfetta per chi ama la texture che si fa brillante alla luce del sole ma che non dia troppo nell’occhio, decisamente invece più audace il bikini della linea Cannes che ricopre di paillettes il reggiseno e con dettagli scintillanti lo slip.

Tornano a rubare la scena con i loro colori vitaminici e fantasie delicate i bikini flower power, con lacci, al contrario, fasce avvolgenti e impreziosite da bretelle a fiocco: una linea delicatissima e coolness che conquisterà le amanti del genere e non solo. Un po’ boho, un po’ glam e un po’ chic, con l’arrivo dei saldi, cresce la voglia di regalarsi più costumi dal mood differente.

Riproduzione riservata © 2022 - DG