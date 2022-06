Il lusso diventa ready to wear e a portata di click su Amazon: tanti i designer già noti ed emergenti da scoprire.

Da sempre esclusivo e riservato a pochi, il lusso cambia decisamente direzione incontrando Amazon. La piattaforma d’acquisto più famosa e amata al mondo per la sua celerità e la vasta tipologia di prodotti acquistabile ha infatti inaugurato anche in Europa i suoi Luxury Stores già in precedenza lanciati negli Stati Uniti. Il lusso quindi, in particolare in Italia, Regno Unito, Spagna, Francia e Germania, raggiungerà anche i curiosi nonché i fashion addicted che già avevano esplorato e apprezzato il settore fashion di Amazon. Comodità e lusso quindi non solo nella moda, ma anche nelle dinamiche di vendita vanno a braccetto!

Amazon Luxury Stores: quali sono i brand coinvolti e come si accede alla nuova sezione di shopping

I Luxury Stores di Amazon sono uno spazio virtuale dedicato allo shopping dell’abbigliamento e del beauty di lusso, una vetrina che permette non solo a designer e brand del mondo del lusso già conosciuti di espandere la propria notorietà, ma di presentarne al grande pubblico anche di nuovi.

“Siamo lieti di poter offrire una maggiore scelta ai nostri clienti in Europa grazie al lancio di Luxury Stores su Amazon, dove potranno scoprire look di lusso per tutte le occasioni. Questo è solo l’inizio, non vediamo l’ora di continuare a supportare i brand con servizi e risorse innovative così che possano mostrare le loro storie uniche e le ultime collezioni ai clienti di tutta Europa, stagione dopo stagione” ha spiegato Ruth Diaz, Vp Amazon Fashion Europe.

Tra i nuovi brand e nomi spiccano quelli di Christopher Kane, Dundas, Elie Saab, Mira Mikati, Rianna+Nina, Boglioli, Jonathan Cohen, ciascuno dei quali avrà la possibilità grazie allo spazio fornito da Amazon di personalizzare contenuti e arricchire le proprie proposte. Ciascuno quindi potrà proporre la sua idea di lusso che a sua volta verrà personalizzata dalla clientela, creando così anche una maggiore interazione tra brand e community. Accedere ai Luxury Stores è semplicissimo: dal computer, smartphone e tablet tramite browser o con app Amazon. Attualmente però non vi è ancora una data di accesso ufficiale in Europa, dal momento che si accede allo shopping di lusso solo dalla versione americana.

La campagna promozionale realizzata da Angelo Pennetta: un’estate dal look di lusso

Per scaldare i motori e raccontare la portata degli Amazon Luxury Stores, il colosso ha lanciato una campagna promozionale che racconta di un’estate indimenticabile, all’insegna di un look di lusso personale e soprattutto davvero alla portata di tutti, con spedizioni gratuiti e celeri, garanzia di Amazon da sempre.

Firmata da Angelo Pennetta, la campagna promozionale si è avvalsa di stylist di spicco come Charlotte Collet e la partecipazione di Kristen McMenamy, Precious Lee, Leon Dame e Dara, con l’obiettivo di raccontare qualcosa di stravagante e fuori dagli schemi, in piena linea con l’anima del progetto.

