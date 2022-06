Una scarpiera senza sandali alti sarebbe un peccato, ma senza sandali bassi è impensabile: ecco i modelli must have a cui dire di sì qui ed ora

Crocs, Birkenstock, sandali bassi gioiello o ancora modelli flat in stile Positano, per non parlare delle meravigliose e comode mules, insomma le scarpe basse sembrano essere ancora le più trendy e amate dell’estate. E non è solo una questione di comfy ma di una praticità che non per forza riserva solo modelli minimal, perché anche un modello con un tacchetto quadrato, comodo e basso se gioiello può rivelarsi anche un modello passepartout da riservare ad un look da cerimonia. Il segreto è saper scegliere anche modelli che possiamo indossare again and again.

Sandali bassi comodi: strisce e lacci, dettaglio trendy dell’estate 2022

Se vogliamo andare oltre i modelli ben noti a tutte stile Birkenstock in versione flip flop o infradito, il trend di quest’anno si muove senza dubbio verso sandali a strisce e con laccetti, un classico del sandalo alla schiava che però viene ingentilito e perdendo l’allure ellenica che lo caratterizzava. Una versione che troviamo anche in infradito.

Se al modello flat preferisco sempre un tocco destramente femminile, puntate allora sul tacchetto kitten heel per avere un paio di sandali eleganti e bassi da sera oppure su un modello dalla nuance metallizzata ma raso terra, un mix and match comfy-chic. Diversamente se siete alla ricerca di un modello semplice ma ricercato un modello nude con strisce e cinturino con tacchetto è un classico casual intramontabile.

Sandali gioiello bassi: i modelli bassi che si indossano da mattina a sera

Il dettaglio gioiello è un plus sui sandali ed è un modello che si ama tutti i giorni perché conferisce anche al look più semplice luminosità, ma lo si ama anche perché è quella scarpa salva look in occasione di un party improvviso o che possiamo indossare anche su un abito da cerimonia. Se l’abito infatti è semplice, un sandalo basso gioiello darà quel tocco speciale al vostro look lasciandovi in tutta comodità.

Il modello gioiello stile Positano resta uno dei più amati, un classico che ritorna ad ogni estate e generalmente caratterizzato da una suola color legno, sia nella versione a doppi strisce sia infradito. Una serata elegante o una semplice passeggiata in vacanza, sta bene sui jeans e su abiti, casual o sofisticati.

Per chi ama modelli più eccentrici, tempestati di strass e brillantini, la tendenza di quest’anno riempie la scarpa di glitter scintillanti e luminosi anche in versione flat mules e persino tech sportiva con incantevoli applicazioni in perle.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG