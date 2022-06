Si infilano al volo come delle flip flop ma sono le più versatili tra le calzature estive: sono i mules, le “ciabatte” più eleganti e femminili che ci siano.

Ricordate che lo scorso anno furono tante le celebrity e le influencer a comunicarci con i loro look che in città flip flop is the way? Era un post pandemia di cui ci portavamo ancora addosso gli strascichi, tanta voglia di riprendere la vita ma di non abbandonare il mondo rassicurante e comfy della casa, che ha pervaso ogni abitudine, anche quelle della moda. Adesso che questo secondo post pandemia ci incoraggia un po’ di più ad uscire e recuperare un po’ di tempo perduto – eventi e concerti della stagione ne sono l’emblema – nessuna calzatura potrebbe essere più rappresentativa dei mules.

Mules 2022: non solo basse ma anche con il tacco, i modelli più cool

Team mules basse o team mules alte, vertiginoso e con il tacco? Ma perché no magari anche tutte e due, dal momento che queste scarpe sono una perfetta alternativa ai sandali: tornano ad indossarsi magnificamente sui pantaloni in denim nel mood anni ’90 2.0, con il ritorno dei sabot dalla maxi zeppa, comodi, alti e slanciati. Un modello amatissimo per chi ama i colori vitaminici e vira su un look ultra pop.

– Per chi invece nella propria scarpiera non vuole altro che comodità sopratutto d’estate, mai come quest’anno i mules bassi vivono una ventata di trendytudine, tra modelli chic che possiamo indossare anche con abiti da cerimonia midi o corti – le raso con gioiello sono le più amate del momento – e modelli che possiamo indossare everyday facendo dei mules la perfetta alternativa estiva alle sneakers, di cui le Birkenstock con fascia trapuntata ne sono il perfetto emblema. Già iconiche ormai anche i mules mocassino di cui Gucci ha lanciato il trend.

I modelli secondo Zara, Stradivarius e Bershka: estivi, allegri, originali

Il vinile è senz’altro uno dei materiali più amati dai brand del fashion retail: tante infatti sono i mules a doppia fascia o intrecciati, in nuance iridescenti, colorate o basic che presentato dettagli in vinile. Zara li rivisita in chiave gioiello tempestando la fascia in vinile di strass, dai modelli più assottigliati a quelli più contemporanei con tacco largo. I colori vanno dai neutri come beige e bianco a quelli elettrici come blu e fucsia purple.

La soletta squadrata arriva anche a reinterpretare i mules come quelli proposti da Stradivarius, conferendo a questo modello evergreen una linea elegante e ricercata, in contrapposizione ai platform in camoscio perfetti per una passeggiata estiva dedita allo shopping o al tempo libero. E per chi ha debole per modelli più spartani dal sapore estivo, perché non optare per la zeppa in iuta mixata a dettagli in vinile come nel modello di Bershka.

