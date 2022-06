Non è certo troppo presto per pensare ai saldi estivi 2022: iniziamo quindi a riempire i carrelli, appuntare i must have che sogniamo da tempo…e a scoprire le date!

Quest’anno l’appuntamento con i saldi estivi è vissuto ancora più con attesa e trepidazione: eventi, cerimonie, concerti, la movida di appuntamenti che scaldano tra relax e divertimento l’estate è ormai ripresa, e abbiamo bisogno di arricchire, svecchiare o aggiornare il nostro guardaroba. Se online o su app possiamo già creare la nostra wishlist o riempire il carrello in attesa dello sconto, girando tra i negozi possiamo adocchiare i pezzi must have delle collezioni, provarli e iniziare a realizzare una lista di cosa dovrà essere assolutamente nostro. Ma quando potremo dare il via alle nostre giornate di shopping a prezzo scontato?

Quando iniziano i saldi 2022 nei negozi e online

Come è ormai da tradizione online i saldi dei marchi del fashion retail come Zara, Stradivarius, Mango ed H&M inizieranno uno o due giorni prima se si ha un account su ciascuno dei siti ufficiali. In alcuni casi questo accesso speciale potrebbe essere riservato non solo a chi ha un account, ma deve aver scaricato anche l’app sullo smartphone. Generalmente si tratta di accessi speciali che vengono comunicati a chi è iscritto alla newsletter e con un avviso ufficiale sul sito.

Nei negozi invece i saldi estivi inizieranno ufficialmente il 2 Luglio 2022 e fino a quella data non sarà possibile proporre sconti. Naturalmente ogni regione potrà anticipare o posticipare sia la data di inizio che di fine dei saldi, data compresa tra la fine di Agosto e l’inizio di Settembre.

Saldi estate 2022: le date di inizio regione per regione

In ciascuna regione la durata dei saldi estivi si aggirerà tra le 6 e le 8 settimane, ma non tutti inizieranno lo stesso giorno che tuttavia oscilla nell’arco del weekend: una scelta che certamente rende più facile un inizio dirompente. Di seguito ecco le date di inizio e fine regione per regione.

Abruzzo: Dal 2 luglio al 31 agosto

Basilicata: Dal 2 luglio al 2 settembre

Calabria: Dal 2 luglio al 1 settembre

Campania: Dal 3 luglio al 31 Agosto

Emilia Romagna: Dal 2 luglio al 31 agosto

Friuli Venezia Giulia: Dal 2 luglio al 30 settembre

Lazio: Dal 2 luglio al 13 agosto

Liguria: Dal 2 luglio al 16 agosto

Lombardia: Dal 2 luglio al 31 agosto

Marche: Dal 2 luglio al 1 settembre

Molise: dal 2 luglio al 31 agosto

Piemonte: Dal 2 luglio al 28 agosto

Puglia: Dal 2 luglio al 15 settembre

Sardegna: Dal 2 luglio al 3 settembre

Sicilia: Dal 2 luglio al 15 settembre

Toscana: Dal 2 luglio al 31 agosto

Umbria: Dal 2 luglio al 31 agosto

Valle d’Aosta: dal 2 luglio al 30 settembre

Veneto: Dal 2 luglio al 31 agosto,

Trento e Provincia: per 60 giorni I commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi

Provincia di Bolzano: nella maggior parte dei Comuni dal 5 luglio all’ 8 agosto.

