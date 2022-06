Per il primo giorno di mare, per un addio al nubilato o per un party, il trikini è il costume must have del momento

Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker e Valentina Ferragni: sono loro le tre influencer a lanciare la moda del trikini, un mix tra costume intero e bikini che realizza il sogno di coloro che non sanno mai se puntare sui costumi interi o sui comodissimi bikini che per dare il via all’abbronzatura rappresentano senz’altro la scelta ideale. Ma forse il trend del trikini potrebbe finalmente accontentare tutte e sciogliere anche questo dubbio fashion alle porte dell’estate.

ll trikini di Valentina Ferragni: il modello colorato e sgambato per l’addio al nubilato

Con l’arrivo dei saldi la voglia di aggiornare il proprio beachwear closet è davvero tanta e per dare un tocco di originalità al proprio look da mare, il trikini è una valida alternativa anche perché di modelli ce ne sono davvero tanti. Ad avere conquistato l’attenzione delle fashion addicted è stato quello indossato recentemente da Valentina Ferragni: incrociato sul seno e dallo slip sgambato, il trikini dai colori pastello è firmato Reina Olga e ha un costo di 155 euro.

Un modello che l’influencer ha scelto in occasione di un addio al nubilato a Sorrento e che ci suggerisce una perfetta idea inspo per look estivi. E se cercate una versione low cost, un modello simile con slip animalier lo trovate anche nella nuova collezione di Tezenis.

Il modello underbob di Aurora Ramazzotti e il cut out di Michelle Hunziker

La moda del trikini ha conquistato anche mamma e figlia e così durante le rispettive vacanze Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno sfoggiato i loro modelli trikini, prediligendo nuance delicate sul glicine e il rosa. Un modello underbob per Aurora e della collezione Cherì dal prezzo di 148 euro, che in versione low cost ritroviamo nella collezione moda mare di Shein.

– Tra i trend di stagione anche quest’anno non può mancare il cut out che dona al costume swimsuit spigliatezza, eleganza e sensualità, tanto da renderlo perfetto anche come body. Michelle Hunziker sceglie un classico swimsuit cut out sui fianchi in una delicatissima nuance rosa, un modello che troviamo in diverse collezioni beachwear, come quella Yamamay.

