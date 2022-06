Il trikini è un costume da bagno femminile molto conosciuto e diffuso, ma cosa significa il suo nome? Vediamolo insieme.

Quando si parla di moda mare femminile è chiaro che a tutti venga in mente subito il classico bikini a due pezzi. In realtà ci sono molti altri modelli di costume da bagno da donna e ognuno di essi ha un nome che lo caratterizza. Uno dei più amati è il trikini, un modello che riporta subito alla mente la moda anni Settanta. Proprio per questo, le amanti del vintage non possono fare a meno di sfoggiarlo quando vanno al mare. Scopriamo cosa significa il termine che identifica questo tipo di costume.

Origini : dagli Stati Uniti, la parola è composta da tri- e (bi)kini.

: dagli Stati Uniti, la parola è composta da tri- e (bi)kini. Quando si usa : nel quotidiano, quando si parla di un particolare tipo di costume da bagno da donna.

: nel quotidiano, quando si parla di un particolare tipo di costume da bagno da donna. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: mondiale.

Il significato di tankini

Ragazza costume mare

Il termine trikini è nato nel 1967 per identificare una particolare tipologia di costume da bagno femminile. Questa parola è stata coniata per indicare infatti un bikini abbinato a uno short, top o pareo. Oggi questa espressione di utilizza quando si parla di un costume composto da tre pezzi, dove top e bottom sono uniti da un lembo si stoffa lungo l’addome.

Questo modello di costume da bagno è davvero amato anche oggi, infatti le amanti del vintage non se lo fanno mancare nell’armadio. In realtà, si tratta di un tipo di costume elegante che si può indossare ad esempio in feste in piscina anche la sera.

Esempi d’uso

Vediamo quindi alcuni esempi d’uso in casi pratici per capire come utilizzare questo termine in maniera corretta:

“Mi accompagni al centro commerciale? Devo assolutamente comprare il trikini per andare in piscina”.

“Il trikini è sempre più di moda e sono tante le star che lo indossano quando vanno al mare”.

“Rachel Zeilic ha aggiunto una storia su Instagram dove la si vede indossare un bellissimo trikini”.

