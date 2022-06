Novità in arrivo per alcuni famosi biscotti. Sia i togo che le gocciole diventano gelati.

Negli ultimi anni, una delle mode estive più gettonate è quella di provare nuovi gelati provenienti da biscotti famosi. Un modo goloso e particolarmente dolce di gustare prodotti a cui si è affezionati fin dall’infanzia e che complice la stagione estiva, si trasformano in veri e propri gelati tutti da gustare.

Quest’anno, la novità ha coinvolto due nuovi biscotti particolarmente amati che sono i togo e le gocciole. Due nuove forme di gelato che, per questo, sono ancor più ricche e golose.

Arrivano i nuovi biscotti gelato

Iniziamo dai famosissimi Togo, bastoncini ricoperti di cioccolato che per dare il meglio di se si trasformano in stecchi tutti da mordere.

gelato stecco

Il gelato è così rappresentato da uno stecco cremoso con polvere di biscotto (ovviamente Togo) e con una croccante copertura di cioccolato al latte. Il tutto per un gelato fresco ma al contempo particolarmente gustoso. Andando invece alle gocciole, per la versione gelato si è optato per un cuore cremoso alla vaniglia che sarà sormontato dai famosi biscotti. Sia la crema che il biscotto saranno sormontati da golose gocce di cioccolato che renderanno il tutto ancor più goloso.

Entrambi i gelati saranno prodotti in versione green. Il cacao che contengono arriva infatti da WCF, un’organizzazione che collega tra loro paesi produttori che garantiscono da sempre condizioni eque di lavoro. Inoltre la produzione di entrambi si tiene nello stabilimento di Caivano che lavora con il 100% di energia elettrica. Il tutto per gelati che oltre ad essere buoni sono anche solidali.

Quali sono gli altri gelati provenienti da biscotti famosi

Restando in tema di biscotti, ricordiamo che in passato ne sono stati lanciati altri che hanno avuto un grande successo. Dai Baiocchi e i Ringo gelato si è infatti passato ai famosi Pan di Stelle di cui esiste anche la crema. Tutti nomi famosi che hanno sempre solleticato la curiosità di coloro che amavano già la versione sotto forma di biscotto e che hanno trovato più che mai piacevole sperimentare quella gelato.

Cosa che probabilmente accadrà anche con le due new entry super cioccolatose e famosissima per essere da sempre tra i le più golose.

