Amazon Prime Day 2022: il 12 e il 13 luglio sarà corsa agli acquisti. Vediamo quali sono le offerte da tenere d’occhio.

Anche per l’estate 2022, Amazon ha ufficializzato le date del Prime Day. Quest’anno si terrà dalla mezzanotte del 12 luglio allo stesso orario del 13. Due giorni giorni di shopping, in cui si scatenerà una vera e propria caccia all’affare. Vediamo quali sono i trucchi per non perdere di vista le offerte che interessano maggiormente.

Amazon Prime Day 2022: corsa agli acquisti dal 12 al 13 luglio

L’Amazon Prime Day 2022 andrà in scena dal 12 al 13 luglio: lo ha annunciato il colosso dell’e-commerce, con una nota stampa. Rispetto agli anni passati, i due giorni di offerte dedicati ai clienti Prime arrivano con un po’ d’anticipo, ma si tratta di un dettaglio di poco conto. “Quest’anno sarà ancora più semplice per i clienti Amazon Prime trovare le migliori offerte grazie ai consigli personalizzati e ai promemoria di Alexa. Non è mai stato così facile per i clienti Amazon Prime fare acquisti, risparmiare e sfruttare al meglio il Prime Day“, ha dichiarato Jamil Ghani, Vice Presidente di Amazon Prime.

Per aiutare i clienti a non farsi scappare le offerte che interessano maggiormente, il colosso dell’e-commerce ha messo a disposizione una serie di ‘aiuti’. Innanzitutto, c’è l’alert, ovvero il servizio di notifiche che gli iscritti ricevono quotidianamente in base agli acquisti che effettuano. Poi c’è anche Alexa, che avvisa gli utenti Prime quando qualche prodotto della loro lista è in offerta.

Non solo Amazon Prime Day: le altre offerte

Le offerte non riguardano solo l’Amazon Prime Day, ma anche altri appuntamenti che gli utenti più attenti non si lasceranno scappare. Dal 21 giugno, ad esempio, c’è l’Amazon Fresh. Gli abbonati a Prime riceveranno 5 euro di sconto con l’acquisto di cinque prodotti presenti in una lista che comprende alimentari, prodotti per la casa e per l’infanzia e tante altre cose. Da segnalare anche l’Amazon Music Unlimited, che, dal 21 giugno, consente agli utenti Prime di provare gratuitamente per quattro mesi il servizio dedicato alla musica. Nella stessa data partirà anche l’offerta su Audible: con soli 2,95 euro al mese, invece che 9.99€, si potrà sottoscrivere un abbonamento per 6 mesi. Gratuita, infine, l’iscrizione per tre mesi a Kindle Unlimited.

