STG è un marchio d’origine introdotto dall’Unione Europea per tutelare i prodotti agroalimentari: scopriamo cosa significa.

I marchi d’origine sono stati introdotti dall’Unione Europea allo scopo di tutelare i prodotti agroalimentari. Tra questi marchi ci sono anche quelli STG, ossia “Specialità Tradizionali Garantite”. I prodotti che vantano questa denominazione non sono legati a uno specifico territorio. La loro produzione segue però un disciplinare di produzione tipico tradizionale ben specifico.

Origini : è l’acronimo dell’espressione italiana “Specialità Tradizionale Garantita”.

: è l’acronimo dell’espressione italiana “Specialità Tradizionale Garantita”. Quando si usa : per indicare prodotti agroalimentari che hanno ottenuto questa denominazione e marchio di origine.

: per indicare prodotti agroalimentari che hanno ottenuto questa denominazione e marchio di origine. Lingua : italiano (acronimo).

: italiano (acronimo). Diffusione: mondiale.

Il significato di STG

bicchiere vino rosso bottiglia

SGT è l’acronimo di “Specialità Tradizionale Garantita” e rappresenta un riconoscimento che ha lo scopo di tutelare produzioni specifiche. Il marchio, disciplinato ai sensi del Reg UE n. 1151/2012, caratterizza solo produzioni realizzate con composizioni o metodi di prodizione tradizionali. Questo marchio vuole tutelare il carattere di specificità di prodotti agroalimentari che hanno specifiche qualità e tradizioni.

I prodotti che vantano questa certificazione sono ottenuti seguendo un rigido e specifico disciplinare di produzione. In tal modo, tutelandone la specificità, si vanno a distinguere da altri prodotti simili ma non completamente uguali. In particolare, il marchio riguarda prodotti alimentari che hanno produzione o composizione legati alla tradizione di una zona. Questi, però, non vengono prodotti solo ed esclusivamente in quella zona.

Una preparazione di questo tipo deve avere anche una storicità importante: di solito deve esistere da almeno 30 anni.

Esempi d’uso

Vediamo dunque alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere al meglio il significato del termine:

“Per essere considerati STG, le produzioni alimentari devono essere realizzate seguendo uno specifico disciplinare che la maggior parte delle volte risulta parecchio rigido”.

“Uno dei prodotti STG italiani è la pizza napoletana, ma questo alimento deve avere delle specifiche caratteristiche per essere considerato tale”.

“Oltre ai prodotti IGP in Italia ci sono anche molti prodotti STG”.

