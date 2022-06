Frasi sulla vita: le citazioni e le massime più belle, famose ed emozionanti sulla nostra esistenza.

Stai cercando le più belle frasi sulla vita? Potresti essere nel posto giusto. Il condizionale è d’obbligo, perché la vita non è solo un sogno, ma è anche un mistero. C’è chi può interpretarla con grande positività, guardando alla gioia, alla felicità, all’amore e alle altre emozioni che la nostra esistenza sa darci. C’è chi la vede invece come una lunga corsa piena di ostacoli a volte insormontabili.

Insomma, la vita è qualcosa di indecifrabile, ma è anche di straordinario, ed è per questo motivo che tutti, dai più grandi filosofi agli scrittori più talentuosi, dalle star di Hollywood fino agli scienziati più illustri, hanno voluto interrogarsi sul senso del nostro essere qui, su questa Terra. Se hai bisogno di lasciarti ispirare dalle più belle massime sulla vita, ecco una breve raccolta che potrebbe proprio fare al caso tuo!

Frasi belle sulla vita: le citazioni imperdibili

Esistono frasi sulla vita brevi e frasi sulla vita lunghe, frasi positive e motivazionali, altre negative, quasi deprimenti. La nostra esistenza è qualcosa di semplice, ma anche di molto complesso, ed è inevitabile che diverse menti abbiamo fornito chiavi di letture differenti a situazioni analoghe. Questo è forse ciò che rende maggiormente affascinante il vivere: la sensazione di essere alle prese con una sfida continua.

Senza perderci in ulteriori disquisizioni, proviamo a scoprire alcune frasi sagge sulla vita, per poter arricchire la nostra mente e la nostra anima:

– Che cosa sarebbe la vita se non avessimo il coraggio di correre dei rischi? (Vincent Van Gogh)

– Ricordati che l’uomo non vive altra vita che quella che vive in questo momento, né perde altra vita che quella che perde adesso. (Marco Aurelio)

– Ci sono solo due giorni all’anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l’altro si chiama domani, perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)

– Quando sono andato a scuola, mi hanno chiesto cosa volessi diventare da grande. Ho risposto “felice”. Mi dissero che non avevo capito l’esercizio e io risposi che loro non avevano capito la vita. (John Lennon)

– La cosa più importante è godere la tua vita per essere felici, questo è tutto ciò che conta. (Audrey Hepburn)

– La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo. (Jim Morrison)

– La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro: leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a caso è sognare. (Arthur Schopenhauer)

– Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi. (James Dean)

– La vita è così breve che non c’è tempo per litigi, per il rancore e per la guerra. C’è solamente il tempo per amare e dura solamente un istante. (Mark Twain)

– Le nostre vite cominciano a finire il giorno in cui stiamo zitti di fronte alle cose che contano. (Martin Luther King)

– Dove si crea un’opera, dove si continua un sogno, si pianta un albero, si partorisce un bimbo, là opera la vita e si è aperta una breccia nell’oscurità del tempo. (Herman Hesse)

Altre frasi celebri sulla vita

Se hai bisogno di motivazione puoi cercare ispirazione da altre frasi ancora. In effetti un argomento come la vita può essere letto attraverso tante interpretazioni, e limitarsi a leggere solo alcune citazioni potrebbe non permetterci di afferrare un nuovo punto di vista, magari importante per crescere e maturare come persone.

Per questo motivo, scopriamo insieme altre frasi, sempre molto famose, ma che riguardano aspetti della vita leggermente differenti:

– La vita è un po’ come un’onda che ti trascina e ti trasporta… Poi, però, raggiunge la riva e… sembra morta! Invece no: si rinnova! Arriva un’altra onda ancora! E ancora…! (Vasco Rossi)

– Nel momento in cui ci si chiede il significato ed il valore della vita, si è malati. (Sigmund Freud)

– Tutta la vita umana non è se non una commedia, in cui ognuno recita con una maschera diversa, e continua nella parte, finché il gran direttore di scena gli fa lasciare il palcoscenico. (Erasmo da Rotterdam)

– Una volta usciti dalla prima giovinezza, nella vita è necessario stabilire delle priorità. Una sorta di graduatoria che permetta di distribuire al meglio tempo ed energia. Se entro una certa età non si definisce in maniera chiara questa scala dei valori, l’esistenza finisce col perdere il suo punto focale, e di conseguenza anche le sfumature. (Haruki Murakami)

– I tempi felici sono brevi. A sommarne gli attimi in una vita, non fanno una settimana. Eppure la vita è bella lo stesso. (Anna Magnani)

