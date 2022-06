Manca poco all’uscita di Elvis al cinema e dalle prime immagini già sappiamo che non ci conquisterà solo la storia, ma anche i costumi 50’s e 60’s

Uscirà il 22 Giugno e da mesi sappiamo che a firmare un singolo della colonna sonora ci sono i Maneskin, che sarà un musical e che se dietro c’è la direzione di un regista come Baz Luhurmann che racconta la storia e la musica di Elvis, sarà un film assolutamente da non perdere. E dando uno sguardo alle prime immagini e al trailer possiamo giurarci che i costumi di questo musical biopic dedicato al King del rock’n’roll non li dimenticheremo facilmente: colori eleganti, sfavillanti, design ricercato e accurato, il regista de Il Grande Gatsby e Romeo+Juliet non ha lasciato il comparto costumi al caso neppure questa volta, e dato che squadra vincente non si cambia, si è affidato ancora una volta alla sua stilista del cuore.

Elvis, il film di Baz Luhurmann racconta il King e l’estetica degli anni ’50 e ’60 con i costumi di Miuccia Prada

Chi ha visto almeno un film di Baz Luhurmann sa bene che i costumi sono una componente fondamentale della sua estetica cinematografica: colori raffinati, texture scintillanti e abiti indimenticabili, basti pensare a Nicole Kidman in Moulin Rouge o anche alle atmosfere de Il Grande Gatsby dove i costumi costituivano già un racconto a sé dell’epoca narrata.

Per Elvis non sarà diverso e come è solito fare Luhurmann ci aspettiamo anche qualche riferimento alla moda del presente, considerato che più che mai in questo 2022 il vintage è dichiaratamente trendy. A rendere però immediatamente riconoscibile lo stile dell’estetica dei costumi di Luhurmann è anche l’affidarsi sempre alla stessa visione e al tocco di Miuccia Prada. Le prime immagini hanno già svelato gli outfit in stile Elvis che la stilista ha realizzato per Austin Butler che interpreta il King.

Prada e Miu Miu: i costumi di due ere differenti a confronto

Miuccia Prada ha realizzato i costumi di Elvis insieme alla costumista Premio Oscar Catherine Martin: sono stati ripresi e interpretati secondo lo stile di Prada e Miu Miu capi d’archivio e abiti personalizzati. La stilista e la costumista sono partite dai costumi di Elvis iconici ma dandogli uno sguardo contemporaneo che crea un ponte non solo tra due epoche a cavallo ma piene di cambiamenti in termini di costume, estetica e abbigliamento.

Il punto di partenza sono stati i capi d’archivio di Elvis e la moglie Priscilla, dove il primo incontra lo stile di Prada e la seconda invece l’estetica femminile, romantica e ribelle che da sempre caratterizza il brand Miu Miu. Un connubio tra Luhurmann e Miuccia che già immaginiamo lascerà un segno ancora una volta.

