Per i 30 anni di Sailor Moon Vans realizza una capsule collection che fa sognare i fan dell’anime anni ’90

Per i tantissimi fan della paladina della luna, Vans realizza una capsule collection speciale di abbigliamento e accessori dedicata a Sailor Moon. Già in vendita dal 10 Giugno, il pezzo forte della mini collezione sono sicuramente le scarpe che mixano ai ben noti modelli, stile e colori Vans le immagini di una delle serie anni ’90 più iconiche e amate di sempre. Una vera gioia per i fan dell’anime che compie ben 30 anni e continua ad invecchiare benissimo, coinvolgendo sempre più generazioni.

Vans x Sailor Moon, la collezione di sneakers customizzate: i modelli

Per la capsule collection unisex dedicata a Sailor Moon Vans sceglie i suoi modelli iconici – Old Skool, Slip on, Authentic, Sk8-Hi – e li customizza con i volti delle guerriere Sailor ma anche anche le immagini e i simboli che caratterizzano la serie. L’effetto è assolutamente sorprendente: uno stile sportivo e urban dall’allure fanciullesca e colori vivacissimi che vanno dal fucsia al verde acqua.

Non manca anche la proposta del motivo a scacchiera ben noto di Vans, ma la vera particolarità è che online i modelli dedicati a Sailor Moon possono essere ulteriormente variati e personalizzati in ogni dettaglio e colore, così che ciascuno possa realizzare la scarpa dei suoi desideri, customizzata secondo il proprio gusto. Tra i modelli più cool anche una versione delle Old Skool in raso e con suola glitterata, una vera e propria novità nello stile tradizionale delle Vans.

Abbigliamento e accessori: felpe, zaini, t-shirt e camicie

La capsule permette però di realizzare un vero e proprio look totally Sailor, che include anche abbigliamento e accessori. Include infatti felpe, una che richiama proprio il costume alla marinara di Sailor Moon e un’altra in blu con stampa sul davanti, entrambe decorate con la scritta Off the Wall, ma anche t-shirt.

Ci sono classiche magliette bianche con stampa, che fanno molto anni 2000, e un modello molto particolare a camicia ricoperto da tutte le immagini delle guerriere sailor in forma quadrata. Ad arricchire la capsule anche gli accessori: lo zaino e il cappello in viola dedicato a Luna, la gattina di Sailor Moon, e una serie di calzini bianchi, rosa e viola per le sneakers.

La collezione è già disponibile e acquistabile online sul sito ufficiale Vans, dove è possibile realizzare la propria sneaker personalizzata, scegliendo modello e colore. Alcuni modelli di quelli già realizzati da Vans non sono ancora attualmente presenti sul sito italiano, come quelle in raso, in pelle e tessuto blu e le esclusive flip flop.

