Pronte a rispolverare o acquistare le t-shirt bianche con grafiche e stampe? Il feed di Instagram parla chiaro: è il trend spopola già

Con le scritte, griffate, con su stampata la nostra band preferita o la nostra pop star del cuore o ancora con fiori, simboli e disegni, la t-shirt bianca è tornata a dettare moda nella versione Y2K riveduta anche in versione cropped ma rigorosamente decorata con stampe. Indossata con pantaloni in denim firma un look amarcord, ma le nuove tendenze l’abbinano anche a minigonne e pantaloni eleganti. E tante sono le star e top model che si fanno portabandiera di questo look street e casual.

La T-shirt bianca con stampe si indossa in versione vintage o secondo il trend Y2K

Chissà se i millenial hanno conservato quelle innumerevoli t-shirt che si indossavano con la stampa della copertina dell’album del nostro cantante preferito, oppure quelle che uscivano in edicola abbinate al nostro giornale preferito con su uno slogan o un marchio di tendenza. Se siete tra loro, via dai cassetti tutto ciò che avete e tornate ad indossare quelle magliette bianche estive che non solo saranno trendy ma vi regaleranno anche l’emozione di tornare a sentirvi adolescenti.

J.Lo deve aver preso seriamente questa tendenza Y2K ed infatti il suo feed Instagram accoglie diversi post che la ritraggono indossando t-shirt bianche, classiche ma anche cropped, tanto per mostrare però anche quanto in realtà questo capo d’abbigliamento sappia essere decisamente versatile. La sua preferita? Senz’altro la cropped griffata Coach, che abbina sui jeans quanto sui pantaloni sportivi.

Dello stesso avviso anche la top model Emily Ratajkowski, che oltre al modello cropped si lascia conquistare dal comfy e predilige modelli over, da indossare con sporty pants e ciclisti. Nel suo caso dice di sì anche alla versione semplice e senza stampe. Con un paio di sneakers e shorts in jeans è subito salto nei 2000.

Disney, Pop, floreali e pets: le stampe più trendy

Se avete voglia di acquistare la vostra t-shirt Y2K e averne una secondo le nuove tendenze, le collezioni del fashion retail naturalmente non si sono fatte trovare impreparate: si parte da Zara, dove troviamo t-shirt bianche realizzate con Disney e che faranno innamorare tutti i fan di Bambi, oppure stampe pop dal mood girl power.

– Fan dei Metallica o amanti delle Spice Girls? Berhka propone un revival delle t-shirt bianche ma anche nere con su stampate band che hanno fatto la storia, tra modelli cropped e dal taglio over, fantasie floreali e anche astrali, nonché stampe psichedeliche in onore dei trend 70’s.

– E se alla vostra voglia di vintage avete voglia di fare anche del bene, di recente Elisabetta Franchi ha lanciato una capsule collection di t-shirt a tema pets: il ricavato sarà devoluto alla Onlus del marchio che sostiene e difende i nostri amici a quattro zampe.

