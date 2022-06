Tra le calzature inaspettate dell’estate 2022 abbiamo avvistato i sandali granchio, da indossare in spiaggia ma anche in città.

Avete letto bene. La bella stagione del 2022 segna il grande ritorno dei sandali granchio, quelle comode e morbide calzature in plastica dette anche jelly sandals che le nostre mamme hanno fatto indossare a molte di noi da piccine e che qualche anno prima avranno sicuramente indossato anche loro. Proprio loro coloratissime con il cinturino hanno conquistato il cuore di molte influencer su Instagram ma anche degli stilisti, che sulle passerelle estive le hanno rivisitate anche in una veste elegante che le rende anche delle scarpe eleganti o casual all’occorrenza. Insomma, un must have da includere nella nostra scarpiera e in valigia!

Sandali granchio: dal primissimo modello del 1946 ad oggi

Note anche come scarpe da pescatore, il primo modello di jelly sandals nasce nel 1946 su idea del brand francese Méduse: si tratto di una vera e propria novità nel mondo calzaturiero per la loro realizzazione in plastica e dell’inizio di un grande successo per il marchio, che ancora oggi produce il modello. Inizialmente il loro utilizzo, dato anche il tipo di materiale, era destinato per lo più alla spiaggia, perfette sia per passeggiare sulla sabbia o anche per muoversi tra le strade assolate dei luoghi vacanzieri.

La comodità però di questa scarpa fece si che poco tempo dopo ne venisse prodotto un modello in pelle, in chiave street style: così i sandali granchio, indossate soprattutto dai bambini nella loro prima versione colorata e in plastica, divennero una scarpa più adulta, pur se sempre collocata nel club delle scarpe ugly come accaduto per le Crocs e le Birkenstock, che tuttavia indossano e cercano tutti. Ugly sì ma in ogni caso trendy, un motto che vale anche per i sandali granchio che oggi vengono riveduti in chiave moderna anche con zeppe e tacchi, trasformandosi in meravigliosi modelli da indossare in più di un’occasione.

Non solo jelly sandals da spiaggia: i modelli 2022 bassi, con tacchi e platform

Jelly si ma decisamente ben oltre la spiaggia. Uno dei modelli più cool li abbiamo visti sulla passerella Versace che ha rivisitato il modello classico dei sandali granchio donandogli un generoso tacco a spillo e tempestando la tomaia di pietre preziose. Perfette per una serata cocktail dal sapore estivo.

– Comodo e in pelle, perfette da mattina a sera, versatile per una giornata di lavoro o per il tempo libero da indossare sotto un bermuda o un pratico pantalone cargo è il modello in pelle, in nero, bianco o marrone è un classico riproposto anche da Oysho in versione trekking. Sotto un paio di shorts ci fanno già pensare alla prossima meta da scoprire. Mango invece li propone sempre in pelle ma in versione platform in una chiave decisamente tech e sportiva.

Se invece avete voglia di rivivere la gioia di tornare bambine perché non scegliere uno dei nuovissimi modelli semplici o glitterate di Meduse, con i suoi colori vivaci e sgargianti a prova di vacanza?

