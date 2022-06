Chi ha detto che gli abiti a fiori non siano perfetti anche per le cerimonie? Basta scegliere il modello giusto ed elegante, anche low cost

Sognanti, dalle gonne ampie e sinuose, chic e dai tessuti eleganti, ciò che ci conquista degli abiti da cerimonia è quella loro allure d’altri tempi che per un giorno ci regala la sensazione di essere le invitate di un ricevimento importante, un po’ come sentirsi a quei balli e feste in costume che si davano ai tempi di Jane Austen. Drappeggi, slip dress, modelli voluminosi ma non troppo, sono le tendenze consolidate del look da cerimonia di questo 2022, con l’intento di scegliere abiti che non dovremo poi lasciare per lungo tempo nell’armadio. Ed ecco perché anche gli abiti a fiori possono essere un perfetto investimento, anche per chi cerca qualcosa di originale e desidera essere un’invitata che non passi inosservata.

Abiti a fiori da cerimonia: le tendenze 2022 e come sceglierlo

Fiori grandi, esotici, sofisticati, a tratto dipinto, il primo dubbio che può assalirci nella scelta di un abito da cerimonia floreale è quali siano i fiori che possiamo scegliere. In realtà è sempre la texture e la struttura del modello a fare la differenza e a rendere un abito perfetto da cerimonia, quindi via libera alla fantasie e alle nostre fantasie floreali preferite!

Le tendenze 2022 prediligono abiti su base a tinta unita sulla quale vengono disegnati fiori di medie dimensioni – le rose sono generalmente le più amate – in più colori o in un colore dominante, preferibile puntare su nuance pastello, chiare e delicate. Raso, seta, chiffon, sono i tessuti più amati da indossare anche tempestati di piccoli fiori, eleganti e minimal, quasi impercettibili e capaci di dare colore, vivacità ed eleganza al nostro look.

Cerimonia in flower look: i modelli low cost da acquistare su Shein, Zalando, Asos

Non solo belli e romantici ma anche versatili, gli abiti floreali possono essere un investimento su cui vale la pena puntare perché nel corso dell’estate potremo indossarli in ben più di un’occasione, in più senza spendere tanto. Su Shein sono tantissimi gli abiti floreali da cerimonia che possiamo trovare dai 30 euro in su in tantissimi modelli come chemisier con volant, monospalla dalle gonne ampie e anche a corsetto con bretelle.

Abiti a giromanica in blu e nero, perfetti per una cerimonia serale o halter neck sono i modelli proposti da Mango e Bonprix disponibili su Zalando con prezzi che vanno dai 40 agli 80 euro, sofisticati, leggiadri e minimal sono invece i modelli in chiffon disponibili su Asos a partire dai 90 euro, impreziositi anche da applicazioni in perline e paillettes.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG