Winona Ryder torna a posare per l’amico Marc Jacobs: uno style grunge e vintage per raccontare la nuova bag J Marc

Audace, grunge e sensuale, direste mai che Winona Ryder ha 50 anni? A giudicare dalla nuova campagna per il lancio della nuova borsa di Marc Jacobs, la J Marc, decisamente per l’attrice di Edward Mani di Forbice e Ragazze interrotte, per citare due pellicole che l’hanno consacrata ai più e dato uno slancio significativo alla sua carriera, il tempo sembra non essere mai passato. Gli scatti infatti la immortalano in uno stile rebel e dark, enfatizzando quella fanciullezza che la contraddistingue da sempre: un’icona femminile del cinema che racconta una shoulder bag versatile e giocosa.

Winona Ryder x Marc Jacobs: un sodalizio di vecchia data

In un fashion system che quest’anno continua ad attingere agli archivi degli anni ’90 e 2000 una fertile ispirazione e ad ospitare sulle passerelle storiche top model, Marc Jacobs ha l’intuizione di guardare ad un’icona del cinema come Winona Ryder, amica e già in passato ambassador del brand. E pensare che il loro primo incontro avvenne grazie alla genialità del marketing del fashion di guardare allo scandalo come opportunità.

Winona Ryder infatti nel 2001 fu ripresa da una telecamera mentre rubava abiti da Saks a New York: ne seguì un processo che si concluse con tre anni di libertà vigilata, 480 ore di servizio civile e una multa rilevante. Tra i capi c’era anche un maglione in cashmere di Marc Jacobs, che nel 2003 fece di lei sua ambassador per la primavera/estate di quell’anno e nel 2015 volto per la campagna beauty. Non c’è da stupirsi quindi che la maison abbia deciso di tornare a puntare su di lei, data la lunga amicizia ma anche la tendenza fashion retrò imperante. Gli scatti e i video sul set della nuova campagna per la nuova J Marc sono la prova della sintonia tra l’attrice e il brand.

J Marc: la nuova shoulder bag in pelle dalla tracolla versatile

Per presentare la sua nuova shoulder bag J Marc, Marc Jacobs si affida allo style che spesso abbiamo visto scegliere da Winona Rider: un mix di gotico e grunge attinto agli archivi vintage del marchio, che accostano la nuova borsa a gonne in tulle, slip dress con décolleté ricamato in pizzo, abbinate a sandali dal maxi plateau e agli iconici stivali Kiki.

Realizzata in pelle ma anche in tessuto logato in sei colori sfavillanti e basic, la particolarità della shoulder bag è la possibilità di poter cambiare la tracolla, in fascia o catena, dettaglio che enfatizza pienamente la versatilità di questo modello con chiusura a J ad incastro. Ognuna quindi può indossare la J Marc sempre e comunque, seguendo unicamente il proprio stile.

