Fluo o soft, il verde prato è una delle nuance più amate dagli stilisti, fortemente raccomandato per l’estate 2022, per il guardaroba e per la mente

Equilibrio, crescita, rinnovamento, speranza, il verde è tutto questo ed è anche sostenibilità, argomento che sappiamo bene quanto sia caro alla moda che ne ha fatto una tendenza capace di far bene all’ambiente ma anche alla nostre mente. Il verde nella sua sfumatura prato è infatti una delle nuance raccomandate e in tendenza per quest’estate 2022: indossarla vuol dire portarsi con sé un po’ di quella leggerezza e armonia che ci sa donare una giornata trascorsa in mezzo alla natura. Lasciamocene quindi conquistare, includendola nel nostro armadio e realizzando look versatili e accostamenti originali, dai total look al color block.

Verde prato: outfit e accessori rilassati e sfavillanti avvistati in passerella

Il verde dell’estate 2022 nella sua nuance verde prato è un invito a regalarci comfort, dolcezza e rilassatezza, sia che le vacanze siano già arrivate o che qualcuno le stia attendendo: una nuance leggera come gli abiti velati e in pizzo che hanno dominato la sfilata Love Parade di Gucci, e dove il verde prato incontra molteplici sfumature di verde firmando dei total look delicati e audaci allo stesso tempo.

– Senza dubbio però ad aver reso il verde prato un colore brillante, luminoso e iconico è stata senz’altro Bottega Veneta: le sue borse ormai già cult in matelassé sono un accessorio necessario nel nostro guardaroba estivo 2022. Un suggerimento che viene seguito appassionatamente anche da Valentino, riproponendo la sua bag Romanstud in un verde intenso ed elegante.

– Dai blazer agli abiti, il verde quindi è destinato ad essere scelto per realizzare total look come propone Ermanno Scervino, magari giocando anche con le sue molteplici sfumature o smorzando anche con un solo colore differente, come il nero, oppure per donare un tocco soft ad un look multicolor.

Non solo total look: gli abbinamenti di colore che possiamo realizzare

Anche nel caso del verde prato vale lo slogan che ci accompagna in tutte le estati: osare, e con i colori in questa bella stagione 2022 più che mai. Vi sorprenderà infatti scoprire come il lilla, il giallo e l’arancio possano magnificamente incontrarsi con il verde, dando vita ad un look energico e vitaminico da endeless summer, come ci mostra la palette dei look Prada.

– E per un effetto pastel neon, tra le tendenze colorate imperanti della stagione, accostate il verde all’azzurro e all’oro: un connubio che sa di giornate al mare, suggerito da Donatella Versace che racconta il verde nelle sue due anime, quella più intensa e passionale e quella più delicata e leggera per sognare anche tutti i giorni quelle giornate al mare rubate alla routine.

