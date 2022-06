Abiti con scollature profonde e schiena scoperta? Con le coppe adesive indossarli non sarà più un problema: ecco come funziona il reggiseno invisibile.

Forse avrete sentito parlare delle coppe autoadesive in silicone, che hanno lo scopo di sostenere e sorreggere il seno, ma senza spalline né giro torace. Popolarissimo anche su Instagram e sui social, questo tipo di reggiseno in silicone è dotato, internamente, di un adesivo che ne garantisce tenuta e sicurezza. Inoltre, le coppe autoadesive di ultima generazione si applicano in modo facile e veloce. Ma scopriamo nel dettaglio come funziona il reggiseno adesivo!

Come applicare i reggiseni per una schiena scoperta seducente

Applicare le coppe in silicone autoadesive è semplice. Iniziate a posizionarvi davanti allo specchio tenendo le coppe in mano con la parte interna verso di voi (proprio come quando indossate il classico reggiseno).

Reggiseno silicone

Posizionate, poi, le coppe sul seno e, usando la punta delle dita, fate aderire bene i bordi di ogni coppa alla pelle. Una volta che le avrete applicate entrambe e le avrete fatte aderire alla perfezione, controllate che il posizionamento sia uguale e confortevole all’indosso.

Coppe autoadesive: come toglierle

Toglierle è altrettanto semplice: slacciate il gancio centrale, se presente, e tirate delicatamente dall’alto verso il basso. Prima di riporle nella confezione, si consiglia di lavarle.

Prima dell’applicazione è necessario lavare la zona, per assicurarsi che non ci siano residui di crema corpo o sebo naturale della pelle, che non garantirebbero una tenuta ottimale. Asciugate bene, e fate lo stesso anche con le coppe autoadesive: lavarle è semplice come applicarle.

Come lavare le coppe in silicone e la manutenzione

Per lavare le coppe autoadesive, posizionatevi sul lavandino. Occorre bagnare l’interno e la superficie dell’adesivo con acqua tiepida e una goccia di sapone neutro. Passate la mano e, con leggeri movimenti circolari, andate a eliminare tutte le impurità. Questo passaggio va ripetuto sia la prima volta che le indossate che le successive.

Una volta terminata questa semplice operazione, sciacquate bene le coppe autoadesive e lasciatele asciugare all’aria. Non passate un asciugamano o un panno perchè comprometterebbe l’efficacia dell’adesivo al suo interno.

Il lavaggio non rovinerà l’adesivo, che dopo l’asciugatura si “rigenera”. Per sapere il numero di utilizzi, il consiglio è quello di consultare la confezione delle vostre coppe adesive. Tuttavia, sappiate che non sono infinti: hanno una vita molto più breve di un classico reggiseno in tessuto. Generalmente, dopo una decina di utilizzi andranno sostituite.

Questo capo, una volta addosso, è completamente invisibile e per questo indossare abiti particolarmente scollati, soprattutto sulla schiena, non sarà più un problema. In commercio ne esistono vari modelli e tipologie: da quelle in tessuto a quelle con coulisse per un effetto più pieno.

Ricordiamo, tuttavia, che questo tipo di reggiseno è indicato per chi ha un seno medio o piccolo: le coppe autoadesive per seno abbondante potrebbero non mettere a proprio agio chi le indossa.

Riproduzione riservata © 2022 - DG