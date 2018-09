Le 10 migliori coppe autoadesive per dare sostegno al seno senza che si vedano i segni sotto gli abiti. Scoprite quale reggiseno invisibile fa per voi!

Se avete la necessità di indossare un reggiseno invisibile, non potete certo indossarne uno tradizionale: in certi casi poi, sceglierne uno con le bretelle in silicone risulta comunque antiestetico. Specialmente con vestiti particolarmente scollati: quelle che seguono sono le 10 migliori coppe autoadesive presenti in commercio, con cui si potrà dare sostegno al seno in maniera del tutto invisibile.

Vediamo quindi quali sono i reggiseni per una schiena scoperta seducente e senza fastidiose bretelline!

Coppe in silicone Intimissimi

La loro particolare consistenza le rende molto simili a un seno naturale. Sotto gli abiti, o al tatto, vi sembrerà di non averle. Grazie all’adesivo interno (sta su senza spalline e girotorace) l’aderenza è perfetta e il gancetto centrale regala un effetto push-up.

Sono consigliate per abiti scollatissimi sulla schiena, ma sarebbe meglio indossarle in climi non particolarmente caldi, altrimenti rischieranno di staccarsi.

Questo reggiseno in silicone è disponibile in tutti gli store Intimissimi e online.

Reggiseno adesivo in silicone Tezenis

Le coppe in silicone Tezenis sono molto simili a quelle di Intimissimi, ma dal prezzo leggermente inferiore (fanno parte entrambi del gruppo Calzedonia). Il brand di intimo low cost propone un modello naturale all’indosso, perfetto per un occasione speciale, con un abito seducente con la schiena scoperta.

Potete acquistarle online e in tutti i negozi monomarca. Da scegliere se siete attente al portafoglio, ma anche alla qualità.

Adesivo sostieni seno Bye Bra

Utilizzato in tutto il mondo, è le preferite da molte celebrities per le occasioni importanti: è il reggiseno per vestiti scollati delle vip.

È pratico da applicare e ha incluso nella confezione un adesivo copri capezzolo, in modo tale da poter essere indossato senza problemi anche sotto abiti semi trasparenti.

Nei negozi potreste fare fatica a trovarle, ma le trovate online, su Amazon, senza problemi.

Yamamay push up con alette adesive

La nota maison di intimo italiana propone un reggiseno invisibile push up, munito di alette adesive laterali.

Perfetto per indossare indumenti scollati senza rinunciare al volume di un décolleté prosperoso, aderisce al corpo garantendo un effetto nude invisibile.

La sua particolarità sta nei fianchi adesivi morbidi. Sotto agli abiti questo reggiseno Yamamay sarà il vostro piccolo segreto!

Push up adesivo con coulisse LALABRA

Disponibile in vari colori, questo reggiseno è tra i più economici del gruppo. Ideale per chi ha bisogno di “un aiutino”, ha anche un buon effetto push-up grazie alla chiusura con coulisse.

Composto al 100% di silicone, dona sostegno e supporto senza vincoli come spalline e girotorace. In più, la sensazione che lascia a contatto con la pelle è soffice, di comfort.

In molte lo scelgono anche sotto all’abito da sposa grazie alla sua discrezione. Si tiene su da solo ed è riutilizzabile per varie occasioni, anche sotto a magliette e abiti da sera.

Reggiseno adesivo Fashion Forms Ultimate Boost

Disponibile su Asos a meno di 20 euro, questo reggiseno senza spalline dona al seno uno straordinario effetto naturale. La sua particolare forma abbraccia e valorizza la scollatura, rivelandosi un ottimo sostegno sotto gli abiti.

Fatte al 84% nylon e al 16% di elastane, le coppie imbottite regalano un décolleté più pieno, che valorizza la scollatura. Se tenuto con cura e lavato a mano si può riutilizzare per circa sei volte.

Reggiseno push up invisibile V-Bra

Questo reggiseno con coppe adesive è monouso e si può trovare in vendita online.

È indicato per chi vorrebbe provare un reggiseno adesivo, ma sa già che lo riutilizzerebbe una volta sola. Facile da indossare, aderisce perfettamente al seno garantendo il supporto necessario ad ogni donna.

Viene venduto in diversi dolori, ma il più gettonato è il nude.

Air Wing Bra

Coppe rigide perforate con un ferretto sotto al seno per dare il giusto sostegno e due ampie alette adesive laterali, per far sì che non cada al primo movimento.

Questo push up è come un lucchetto per il seno, invisibile e ipoallergenico. È disponibile in diverse coppe (a, b, c) e taglie, per venire incontro al seno di tutte le donne.

Del gruppo, è l’unico con il ferretto.

Coppe adesive in tessuto

In tessuto di cotone fuori e silicone dentro, questo modello è leggermente imbottito, dona sostegno e migliora il volume della scollatura.

È riutilizzabile e studiato con uno spazio interno per proteggere il capezzolo. Ottimo anche per la pelle delicata, e per il seno più pieno per un look affascinante e sostenuto.

Da lavare semplicemente con acqua e lasciare asciugare all’aria in modo naturale: una volta asciutto, l’adesivo si rigenera da solo. Il laccetto regolabile aiuta a raccogliere i seni e a renderli più sexy.

Tuttavia, si sconsiglia di utilizzarlo su pelle sensibile e danneggiata e sulle ferite aperte.

Vococal, coppe autoadesive

In silicone, sono disponibili in coppa A, B, C e D sono in vendita online a un prezzo moderato.

È la scelta vincente se volete provare ad indossare questo tipo di articolo senza spendere una cifra eccessiva.

Si può lavare (meglio se a mano) ed è riutilizzabile per alcune occasioni. Sta su grazie ad una innovativa spugna in silicone adesiva, che dona anche un effetto push up al seno.

Ora che avete un’idea più chiara circa le 10 migliori coppe autoadesive da indossare sotto un abito scollato, non dovete far altro che scegliere quelle che più si addicono al vostro seno e alle vostre esigenze. Non vi resta che scoprire come usarle!

Fonte foto in copertina: https://www.instagram.com/victoriasecretangels/?hl=it