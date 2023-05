Nuova vendita record per una it-bag firmata Hermès e in particolare per la Kelly Himalaya in pelle di coccodrillo su Vestiaire Collective

Acquistare una borsa Hermès in generale richiede una vera propria procedura da seguire e non molto tempo fa vi abbiamo fornito anche una guida qualora abbiate la possibilità di regalarvi una delle it-bag più desiderate di sempre. Tempi di attese lunghissimi, spesso appannaggio di sole influencer, realizzare il sogno di possedere una Kelly Hermès ad esempio non è impresa facile soprattutto se consideriamo le loro cifre da capogiro. Eppure proprio su Vestiaire Collective è avvenuto il colpaccio ed una delle Kelly più rare della maison è stata venduta ad una cifra incredibile realizzando una vendita vintage che non si era mai registrata sulla piattaforma.

Kelly Hermès Himalaya: il prezzo base e quello da record, a quanto è stata venduta su Vestiaire Collective

Occorre sottolinearlo, la Kelly Hermès Himalaya non è una borsa qualsiasi: i modelli in giro sono pochissimi, molto destinati a celeb ed influencer. Chi deve aver individuato questa it-bag di lusso su Vestiaire Collective, piattaforma nota per vendere esclusivamente abbigliamento e accessori vintage deve aver pensato di essersi imbattuto non solo nella realizzazione di un desiderio proibito ma persino di un investimento, perché le borse Hermès aumentano di valore sempre di più di anno in anno.

Su Vestiaire Collective l’investimento da capogiro è stato di 130 mila euro, un prezzo da record per questo modello che ad ogni modo a un prezzo base che si aggira intorno ai 100 mila euro. Inoltre la piattaforma è ampia garanzia che si tratta di un modello autentico: ogni qualvolta un capo o una borsa vengono proposti al sito, un team apposito prima di pubblicarne la vendita si assicura che si tratti di un prodotto autentico. Lusso sfrenato, collezionismo o investimento per il futuro? Sicuramente un privilegio d’acquisto riservato a pochi e che include tutte le opzioni del caso, soprattutto per l’alto pregio di questa it-bag.

Perché questo modello della maison francese è così costoso e pregiato?

La Kelly 32 Hermès Himalya costa quel che costa prima di tutto per la sua rarità che non è legato solo alla produzione ma anche alle sue caratteristiche: è realizzata infatti in pelle di coccodrillo del Nilo, bianca con leggere sfumature ombrée e ricorda per il suo colore le cime dell’Himalaya, ecco perché il caratteristico nome del modello.

Al momento è inoltre uno dei modelli vintage più desiderati di sempre oltre che più costosi, solo la Birkin Faubourg al momento la supera, venduta a 158mila euro proprio un anno fa. Al momento neppure Chiara Ferragni è in possesso di questo modello: l’influencer infatti possiede una da un colore simile in pelle di coccodrillo, ma si tratta di una Birkin. Che non possa essere lei la misteriosa cliente che l’ha acquistata al prezzo da record?

Riproduzione riservata © 2023 - DG