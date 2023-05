Sulle passerelle la bella stagione del 2023 si tinge anche di nuance rassicuranti e delicate, una certezza evergreen tra le tendenze colori

Con le tendenze tie dye e multicolor sembra che ormai la regola secondo cui il guardaroba della primavera/estate dopo il grigiore invernale debba tingersi di soli colori chiari, sia tramontata da un pezzo. Tuttavia le passerelle della stagione calda 2023 parlano chiaramente: i colori delicati ci sono e da sempre e per sempre sono fatti per restare, pronti a trasmetterci quella necessità di leggerezza e relax che iniziamo a respirare nelle prime giornate di primavera quando osserviamo gli alberi in fiore. Si guarda così alla lavanda, al verde chiaro, al celeste e al bianco, ma anche al rosa candy e alla vaniglia, per sentire addosso tutta quella dolcezza di cui abbiamo bisogno.

Tendenze colori primavera/estate 2023: rosa candy, vaniglia, lavanda, come abbinare

Avete presente quelle morbide e dolci caramelle gommose al sapore di fragola ricoperte di zucchero o i marshmellow? Solo vederli cattura immediatamente la nostra attenzione e ci fa tornare alla nostra infanzia: un ricordo così dolce che viene risvegliato da colori che possiamo anche indossare.

– Partiamo dal rosa candy, che entra nella palette dei colori perfetti anche per un abito da cerimonia, dagli slip dress ai modelli principeschi che lasciano dolcemente scoperte le spalle. Un colore che in chiave casual su top o minigonne possiamo abbinare anche con il rosso o il fucsia nelle loro sfumature più delicate, già combo trendy di stagione.

– A questo rosa caramelloso possiamo accostare anche un altro colore protagonista di stagione e che ormai non ha bisogno di essere relegato ad occasioni speciali per essere indossato: il color lavanda, che sa di freschezza, di campi sterminati proprio di questa pianta preziosa che trasmette relax e tranquillità. Un power soft che sarà perfetto per realizzare un’office look dal gusto rilassato e chic.

Un colore carissimo a Billie Eilish, che di recente ci ha mostrato proprio in questo colore le Nike AF 1, la nuance vaniglia è il più versatile dei colori chiari: perfetto con i colori basic, così come con il marrone o il grigio, trasmette spensieratezza già solo nell’abbinarlo. E vi riserverà grandi sorprese abbinato anche accanto alla nuance lavanda.

Sweetness match: I look inspo di Chiara Ferragni, Kylie Jenner, Hailey Bieber

A lasciarsi conquistare da questa palette delicata e rilassata sono state anche le influncer, a partire da Chiara Ferragni che di recente ha scelto un blazer crop rosa ad una jumpsuit multicolor che racchiude tutti i colori più dolci della primavera: dal giallo all’azzurro, dall’arancio al verde chiaro. Un look inspo da copiare per party ed eventi speciali.

– Kylie Jenner invece punta un mini dress color ciclamino dalla texture knitwear: l’influencer con un cocktail alla mano, ci propone un abitino versatile da indossare per un aperitivo e in occasione dei party estivi che ci aspettano. Da impreziosire anche in un bodychain o una cintura.

Regina indiscussa dei trend, Hailey Bieber ci mostra tutta la versatilità della nuance vaniglia scegliendo una minigonna con maxi tasche, accostando un paio di mocassini bianchi, blazer beige e maglia cropped bianca: un look glam e chic ma particolarmente riadattbile anche con un paio di sneakers per stemperarne l’eleganza.

