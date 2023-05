In versione giacca, chiodo, blazer, il capospalla in pelle resta certezza assoluta tra le tendenze di questa piovosa primavera

Sarà arrivata o no la primavera? Probabilmente si, ma si tratta di una stagione sicuramente diversa a quella cui eravamo abituati, che ricorda molto di più l’autunno. Una necessità che ci riporta anche a riconsiderare il nostro guardaroba, cercando di individuare come mixare i capi che abbiamo alla luce delle ultime tendenze, tra le più contemporanee e basic. E a porsi esattamente al centro è certamente la giacca di pelle, capospalla chiave che con il revival della moda biker trova ancor più ragione d’ essere sfoggiato in qualsivoglia occasione. E non fermiamoci solamente al più evergreen di tutti, il nero, ma tuffiamoci anche nei colori vitaminici e pastello che ci riserva la palette di questa stagione.

Tendenze primavera 2023: la giacca di pelle in passerella, ultra punk, romantica, motocycle

La giacca di pelle, che si tratti di chiodo o blazer, presenta più anime ed una versatilità che permette agli stilisti di giocare con design, texture, lunghezze e applicazioni. Philip Plein ritorna al modello punk borchiato, accostandolo ad un romantico abito rosa, stemperando così l’audacia del modello che si indossa così in chiave casual in un outfit dall’allure new romantic.

– Più vicino invece alla tendenza biker è invece il chiodo di pelle secondo Diesel, che lo rivisita nell’effetto denim in lavaggi che vanno da quello più chiaro a quello più scuro: un modello corto che potrebbe essere indossato persino da solo per un look serale, perfetto per realizzare outfit in total denim.

Givenchy invece punta su un modello più lungo, un po’ biker e un po’ chic nella sua nuance bianca con dettagli metallizzati, fibbie e cinturini ai polsi, da indossare come una giacca di media lunghezza per adattarli anche su abiti leggeri oppure da stringere in vita per un look più sportivo.

Quando indossare il chiodo di pelle e come abbinarlo: i look inspo

Quando indossare il chiodo o la giacca di pelle? In realtà data la versatilità dei modelli in circolazione possiamo scegliere di abbinarli a qualsiasi outfit: ad esempio le giacche di pelle più classiche senza troppe zip, con i bottoncini, di media lunghezza o corte si sposano molto bene anche con un office look, per un’eleganza audace e decisa. I colori? Oltre a basic come bianco o nero, scommettere sul beige o fango.

– Un casual look invece vi permetterà di osare ancora di più con i colori. Un colore tornato in auge con l’esplosione del trend biker è il rosso, preferibile da abbinare sempre a colori basic per non eccedere con un look che sarà già “fiammante”.

– Un trio amatissimo è quello che mixa la giacca di pelle corta a minigonne e camicette o ad abiti dalla texture leggera a colorata: dai modelli in nero a quelli fucsia o petrolio, è senza dubbio l’outfit che sa in assoluto di primavera, perfetto per passeggiare nel weekend. Un look sporty chic!

